Aftab Shivdasani ने सुनाया अक्षय कुमार संग काम करने का किस्सा, कहा- ‘ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ’

आफताब शिवदासानी कॉमेडी जॉनर की शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अब उन्हें अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल (Welcome to the Jungle) में देखा जाएगा। इस बीच उन्होंने खिलाड़ी कुमार और अहमद खान के साथ काम करने का अनोखा एक्सपीरियंस शेयर किया है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने दोनों के बारे में क्या बताया है।

नई दिल्ली Aftab Shivdasani on Welcome to the Jungle: आफताब शिवदासानी ने 9 साल की उम्र में मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम की शुरुआत की थी। अब वह अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल (Welcome to the Jungle) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने करियर में कई पॉपुलर कॉमेडी फिल्मों में काम किया है। अभिनेता ने अक्षय कुमार संग काम करने के अनुभव को लेकर खुलकर एक इंटरव्यू में बात की है।

वेलकम टू द जंगल की स्टार कास्ट एक्टर आफताब शिवदासानी ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के बारे में बात करते हुए बताया कि अक्षय कुमार के साथ काम करके हमेशा खुशी महसूस होती है। हमने कई फिल्मों में साथ काम किया है और इस बार का अनुभव भी मजेदार साबित हुआ। अभिनेता ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, "फिल्म में करीब 25-30 कलाकार हैं और अहमद खान ने इसमें निर्देशक की भूमिका को बेहतरीन ढंग से अदा किया है।"