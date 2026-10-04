Dhurandhar की सफलता के बाद हिमाचल में शिफ्ट हुए आदित्य धर और यामी गौतम? 100 साल पुराने घर को बनाया आशियाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की सफलता ने आदित्य धर और यामी गौतम की जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया है। लेकिन लगता है सबसे बड़ा बदलाव उनके घर का होने वाला है।

क्या बदल गया आदित्य और यामी का घर?

हो सकता है कि मुंबई अब आदित्य धर (Aditya Dhar) और यामी गौतम (Yami Gautam) का स्थायी घर न रहे। 'द फ्री प्रेस जर्नल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्ममेकर-एक्टर कपल हिमाचल प्रदेश में अपनी प्रॉपर्टी पर ज्यादा समय बिता रहे हैं और शायद अब उन्होंने अपना स्थायी ठिकाना वहीं बना लिया है।

हिमाचल में खरीदा 100 साल पुराना घर यामी गौतम का हिमाचल से जुड़ाव आदित्य धर से शादी से पहले का है। उन्होंने गोहर में 25 एकड़ जमीन के साथ 100 साल पुराना एक हेरिटेज घर खरीदा था। लकड़ी और पत्थर से बनी यह प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक किचन गार्डन से घिरी हुई है, जहां यह कपल सेब, आलू, आलूबुखारा और अदरक उगाते हैं।

इसी घर में की थी कपल ने शादी यह उनके लिए सिर्फ छुट्टियों में रहने का घर नहीं है। यामी और आदित्य ने जून 2021 में हिमाचल वाली इसी प्रॉपर्टी पर शादी की थी, जिससे यह जगह उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है।

कई सालों तक, इस कपल की प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की वजह से मुंबई ही उनका घर रहा है। वे खार वेस्ट में एक बड़े किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। बताया जाता है कि वे लंबे समय से उस अपार्टमेंट में किराए पर रह रहे थे।