Adipurush: सैफ अली खान की परफॉर्मेंस के आगे फीके पड़े प्रभास और कृति, लोगों ने 'रावण' को बताया ट्रेलर की जान

नई दिल्ली, जेएनएन। Saif Ali Khan Steals The Show In Adipurush Trailer: प्रभास और कृति सेनन की चर्चित फिल्म आदिपुरुष रिलीज के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। बीते दिन तिरुपति में फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया, जो जारी होते ही चर्चा में आ गया।

आदिपुरुष के दूसरे ट्रेलर में फिल्म के एक्शन सीन दिखाए गए। वहीं, पहली बार फिल्म के विलेन रावण यानी सैफ अली खान पूरा एक सीन जनता के सामने आया। ट्रेलर में सैफ को कुछ सेकेंड्स की ही स्पेस दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सारी महफिल लूट ली।

सोशल मीडिया पर आदिपुरुष को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिएक्शन में सबसे बड़ी हाइलाइट सैफ अली खान रहे। लोगों ने प्रभास और कृति की तुलना में सैफ के पार्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया। कुछ यूजर्स ने तो सैफ के सीन को बढ़ाने की डिमांड भी कर डाली।

आदिपुरुष के ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए ट्विटर पर एक यूजर ने रिएक्ट करते हुए कहा, "आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। प्रभास और कृति सेनन अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सैफ अली खान ने सारी लाइमलाइट चुरा ली है।" एक और यूजर ने कहा, "भिक्षु के किरदार में सैफ का लुक जबरदस्त है। वो जरुर अच्छा काम करेंगे।"

Netizens give a thumbs up to Saif Ali Khan's menacing act of Raavan in Adipurush's Final Trailer pic.twitter.com/MdbsrGOoxF— Raj Dixit | राज दीक्षित (@RajtheDixit) June 7, 2023