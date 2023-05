Adipurush: रिलीज से पहले ही बजा प्रभास और कृति की फिल्म का डंका, ट्रेलर ने 24 घंटे में कायम किया ये कीर्तिमान

Adipurush Trailer Becomes Most Viewed Hindi Trailer In 24 Hours आदिपुरुष का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे लोगों ने पसंद भी किया। इसके साथ ही फिल्म ने रिलीज के पहले ही रिकॉर्ड भी बनाना शुरू कर दिया है।