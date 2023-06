Adipurush: मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस से मिली सुरक्षा, 'आदिपुरुष' के संवाद लेखक ने बताया था जान को खतरा

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush: आदिपुरुष शुरू से ही स्टार्स के लुक्स और VFX को लेकर विवादों में घिरी हुई है। कृति सेनन, सैफ अली खान के साथ-साथ निर्देशक ओम राउत और 'आदिपुरुष' के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर भी सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

रिलीज के बाद अब फिल्म पर और भी ज्यादा विवाद बढ़ गया है। अयोध्या के संतो ने जहां आदिपुरुष के बैन की मांग की, तो वहीं पालघर में चल रही फिल्म की स्क्रीनिंग को ही रोक दिया गया। अब आदिपुरुष के बढ़ते हुए विवाद को मद्दे नजर रखते हुए मुंबई पुलिस ने मनोज मुंतशिर को सुरक्षा मुहैया करवाई है।

प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' पर लगातार बढ़ रहे विवाद के बीच मनोज मुंतशिर ने खुद की जान पर खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। जिस पर मुंबई पुलिस ने काफी विचार-विमर्श करने के बाद अब लिरिसिस्ट को सुरक्षा दे दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'आदिपुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है, इतना ही नहीं मुंबई पुलिस ने ये भी बताया कि वह इस मामले की छानबीन कर रही है'।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा- ठेस पहुंचाने का हक नहीं

बीजेपी के नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 'आदिपुरुष' बढ़ते विवाद और फिल्म में लिखे गए डायलॉग्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने फिल्म के नेपाल में बैन होने और कई सिनेमा थिएटर में फिल्म के प्रोटेस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, "सीबीएफसी ने इस पर जो निर्णय करना है, वह किया है।

#WATCH | Union I&B Minister Anurag Thakur reacts to uproar over a few dialogues in the film 'Adipurush'

"CBFC has taken a decision on this. The film's director and dialogue writer have spoken about changing the dialogues. No one has the right to hurt anyone's sentiments," says… pic.twitter.com/0sGwppGSC5— ANI (@ANI) June 19, 2023