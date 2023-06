Manoj Muntashir: आदिपुरुष डायलॉग राइटर ने क्यों बदला अपना नाम? बताया 'मुंतशिर' का क्या होता है मतलब

नई दिल्ली, जेएनएन। मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है उनके द्वारा लिखे गए 'आदिपुरुष' के डायलॉग। उन्होंने लंका दहन वाले सीन के लिए 'जलेगी तेरे बाप की' जैसे डायलॉग लिखे, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे, और लोग उनसे जबरदस्त खफा हैं।

'आदिपुरुष' की कंट्रोवर्सी के बीच मनोज मुंतशिर से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वह 'शुक्ला' से 'मुंतशिर' क्यों बने। इसके साथ ही उन्होंने मुंतशिर शब्द का मतलब भी बताया है।

मनोज मुंतशिर का असली नाम मनोज शुक्ला है। मगर युवावस्था में ही उन्होंने अपना नाम अपनी मर्जी से बदल दिया। इसकी वजह भी खास है। उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें मनोज ने बताया कि शुक्ला से मुंतशिर बनते ही उनमें क्या बदलाव आए।

जश्न ऐ रेक्ता को दिए एक इंटरव्यू में मनोज ने बताया, ''मैंने अपना नाम शुक्ला से मुंतशिर कर लिया। मेरे पिता जी पुरोहित हैं, वह जब भी शिव स्त्रोत गाते थे, मैं उसका मुकाबला करने के लिए इस्लामी आयतें गाया करता था।"

Manoj Muntashir, Writer of Adipurush: "I changed my name from Shukla to Muntashir. My father is a Purohit, whenever he chanted the Shiv Stotra, I used to sing IsIamic verses to counter him."

