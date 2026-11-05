Preeti Jhangiani को बगैर ऑडिशन के मिली थी शाह रुख खान की फिल्म, 26 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर पर किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में बात की जाए तो उनमें अभिनेत्री प्रीति झंगियानी (Preeti J hangiani) का नाम जरूर शामिल होगा। अपनी पहली हिंदी फिल्म से ही प्रीति ने ब्यूटी और कमाल की एक्टिंग का ऐसा जादू चलाया था, जिसे देख हर कोई उनका दीवाना हो गया।

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान प्रीति झंगियानी ने ये खुलासा किया है कि 26 साल पहले उनके बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाह रुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें एंट्री कैसे मिली थी। प्रीति झंगियानी को कैसे मिली मोहब्बतें? नए कलाकारों को नसीहत दी जाती है कि वह ऑडिशन के जरिए फिल्मों तक पहुंचे। लेकिन कुछ ऐसा भी कलाकार हैं, जिन्हें ऑडिशन रूम तक जाने के मौका ही नहीं मिला। उन्हें सीधे काम मिल गया। उनमें अभिनेत्री प्रीति झंगियानी भी हैं, जिन्हें उनका पहला म्यूजिक वीडियो छुई मुई सी तुम लगती हो... और मोहब्बतें फिल्म बिना ऑडिशन के ही मिल गई थी।

छुई मुई सी... गाना भी ऑडिशन से नहीं मिला था। मैं कालेज से निकली थी, इस गाने के लिए कुछ लड़कियों को बुलाया गया था, मैं भी गई थी, सामने मनीष मल्होत्रा, रजत बड़जात्या और सरोज खान जी बैठे हुए थे। वह एक लड़की की तलाश में थे। मुझसे बात की, उन्हें मुझमें वह पात्र मिल गया।