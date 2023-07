Himachal Pradesh की बाढ़ में फंसे एक्टर रुसलान मुमताज, वीडियो में दिखाया खतरनाक मंजर

Ruslaan Mumtaz Video जाने- माने एक्टर रुसलान मुमताज ( Ruslaan Mumtaz ) भी हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ ( Himanchal Pradesh Flood ) में फंस गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके दी । एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर सोमवार को इसकी एक झलक साझा की। एक्टर इस वक्त मनाली में फंसे हुए हैं ।

Ruslaan Mumtaz Himachal Pradesh Photo Credit Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Ruslaan Mumtaz Video: देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर बाढ़ भी आई है। सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को हो रहा है। कई लोगों की जान भी कई। तो वहीं कई लोग बेघर हुए। ऐसे में अब जाने-माने टीवी स्टार रुसलान मुमताज (Ruslaan Mumtaz) भी इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। हिमाचल में फंसे रुसलान मुमताज जाने- माने एक्टर रुसलान मुमताज (Ruslaan Mumtaz) भी हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ (Himanchal Pradesh Flood) में फंस गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके दी। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर सोमवार को इसकी एक झलक साझा की, जिसमें उन्होंने आस-पास का भयानक नजारा दिखाया, जिसमें उन्होंने अपनी हालत भी बयां की। रुसलान ने बताया है कि वो यहां से निकल नहीं पा रहे हैं और चारों तरफ से बुरी तरह बाढ़ से घिरे हुए हैं। रुसलान जगह- जगह शेल्टर लेकर किसी तरह बच रहे हैं। रुसलान ने अपनी हालत बताते हुए कहा कि 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वाकई में कभी मनाली में फंस जाऊंगा, वो भी बिना किसी नेटवर्क के, घर जाने का भी कोई जरिया नहीं है क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इस खूबसूरत जगह पर इतना मुश्किल वक्त चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश होऊं या दुखी, भगवान का शुक्रिया करू, आभार महसूस करूं'। View this post on Instagram A post shared by Sims (@glimpsemakers) हिमाचल में वेकेशन मनाने गए थे रुसलान बता दें, रुसलान कुछ दिनों पहले ही हिमाचल में वेकेशन पर निकले थे। इस दौरान वो सोशल मीडिया पर लगातार खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक भारी बारिश हुआ और हिमाचल में बाढ़ आ गई। ऐसे में रुसलान मनाली में फंसे हुए है। एक्टर के वर्कफ्रंट की बात करे तो 'बालिका वधू', 'एमटीवी बिग एफ', 'लाल इश्क' जैसे शोज में नजर आए हैं।

Edited By: Aditi Yadav