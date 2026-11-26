एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता आमिर खान लंबे समय से एक बड़ी कमबैक फिल्म की तैयारी में है। बेशक उनकी पिछली फिल्म सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है, लेकिन आमिर के स्टारडम के हिसाब से अभी भी वह एक ब्लॉकबस्टर की तलाश में हैं, जो निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ पूरा हो सकता है। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं-

ललकारा के लिए आमिर ने शुरू की ट्रेनिंग अभिनेता आमिर खान की अगली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ललकारा काफी दिनों से चर्चा में है। अब खबरें हैं कि निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इस फिल्म में आमिर खान क्रिकेटर लाला अमरनाथ की भूमिका निभाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक, आमिर खान अपने सह-कलाकारों विक्रांत मेस्सी, जितेंद्र कुमार और धैर्य करवा के साथ दक्षिण मुंबई के एक प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन सभी कलाकारों को भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व क्रिकेटर प्रशिक्षण दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं कोचों ने कबीर खान की फिल्म ‘83’ (2021) के लिए भी कलाकारों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी थी।

क्रिकेट ट्रेनिंग के साथ-साथ आमिर डाइटिशियन द्वारा तैयार किए गए शाकाहारी डायट प्लान का भी पालन कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अगले साल चार जनवरी से प्रारंभ होगी। यह तारीख आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर दोनों के लिए बेहद खास है। दरअसल, दोनों ने अपनी चर्चित फिल्म ‘लगान’ (2001) की शूटिंग भी चार जनवरी 2000 को इसी तारीख से शुरू की थी।