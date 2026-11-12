वेब सीरीज के बाद माइक्रोड्रामा से भौकाल मचाएंगे Aamir Khan और फरहान अख्तर, 'दिल चाहता है' स्टार्स ने मिलाया हाथ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'दिल चाहता है' के बाद आमिर खान (Aamir Khan) और फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने साथ में कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अब दोनों ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। आमिर खान और फरहान-रितेश सिधवानी के प्रोडक्शन हाउसेस ने डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया है।

आमिर-फरहान का बड़ा दांव यह प्रोजेक्ट माइक्रोड्रामा प्लेटफॉर्म (Microdrama Platform) से जुड़ा है। आज के समय में जियो हॉटस्टार समेत कई कंपनियां शॉर्ट फॉर्म माइक्रोड्रामा प्लेटफॉर्म के जरिए ऑडियंस को एंटरनेट कर रहे हैं। अब इससे आमिर खान प्रोडक्शंस और फरहान-रितेश की एक्सेल एंटरटेनमेंट भी जुड़ गई है।

टेलीकॉम कंपनी भी करेगी सहयोग आमिर और फरहान-रितेश पिछले कुछ समय से इस वेंचर पर काम कर रहे हैं। इसमें पहले से मौजूद IP, नया ओरिजिनल कंटेंट और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ खास साझेदारी को शामिल किया जाएगा। वहीं इसके कंटेंट को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी भी साथ जुड़ी है।

शॉर्ट फॉर्म माइक्रोड्रामा से करेंगे एंटरटेन पिछले कुछ समय से आकार ले रहा यह वेंचर, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शॉर्ट फॉर्मेट, मोबाइल फर्स्ट एंटरटेनमेंट के इर्द-गिर्द खुद को एक लार्ज स्केल कंटेंट इकोसिस्टम के रूप में स्थापित कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म द्वारा दोनों प्रोडक्शन हाउस के मौजूदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा वे माइक्रोड्रामा फॉर्मेट के लिए खास तौर पर तैयार ओरिजिनल कंटेंट के डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करेंगे।

क्रिएटर्स-यूट्यूबर्स भी आएंगे नजर डेवलपमेंट के करीब लोगों का कहना है कि प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव कंटेंट पार्टनरशिप के लिए कई जाने-माने डिजिटल और यूट्यूब क्रिएटर्स को भी साइन कर रहा है। इस कदम के जरिए मौजूदा डिजिटल टैलेंट्स और उनके ऑडियंस को प्लेटफार्म पर दोनों प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाए गए कंटेंट के साथ पेश किया जाएगा।