क्यों Aamir Khan के बेटे की डेब्यू फिल्म 'महाराज' के बैन होने की उठी मांग, जानिए पीएम मोदी से क्या है कनेक्शन?

दरअसल जुनैद खान और एक्टर जयदीप अहलवात की फिल्म महाराज की कहानी 1862 के महाराज मानहानि मामले की कहानी पर आधारित बताई जा रही है। भारतीय कानून के इतिहास में इस केस का गहरा प्रभाव है। फिल्म में जुनैद पत्रकार और समाज सुधारक रहे करसनदास मुलजी का किरदार अदा कर रहे हैं। जिन्होंने महिलाओं के अधिकार और समाजिक सुधार के लिए आवाज उठाई थी।

एक हिंदू धर्म गुरू की कहानी को लेकर महाराज पर विवाद छिड़ा है। मानहानि मामले में हिंदू महाराज ने करसनदास पर मानहानि का केस दर्ज किया था कि वह उनकी और भक्तों की छवि को बिगाड़ रहा है।

Anti-Hindu web-series and movies have been shown on Netflix in the past as well. #BoycottNetflix | Ban Maharaj Film

इसके अतिरिक्त फिल्म के पोस्टर में जुनैद का किरदार माथे पर तिलक लगाए नहीं दिखाई दे रहा है, जबिक माना जाता है असल में करसनदास मुलजी माथे पर तिलक लगाए रहते थे। इसी वजह से जुनैद खान की महाराज को लेकर विवाद मामला गर्माया हुआ है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि महाराज धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाती है। इसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लिए याचिका दायर की और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जुनैद की फिल्म की रिलीज को टाल दिया है और अगली सुनवाई 18 जून को होनी है।

The poster for Maharaj shows a tilak-sporting, tuft-bearing man on one side, while there is a sharply dressed young man (Amir Khan’s son Junaid

📌Anti-Hindu web-series and movies have been shown on Netflix in the past as well.#BoycottNetflix

