72 Hoorain Controversy: द केरल स्टोरी के बाद अब '72 हूरें' पर मचा बवाल, लोग बोले- आ गई एक और प्रोपेगैंडा फिल्म

नई दिल्ली, जेएनएन। संजय पूरन सिंह चौहान की फिल्म '72 हूरें' का टीजर रविवार को रिलीज किया गया। 51 सेकंड के इस टीजर में ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर, हाफिज सईद और सादिक सईद जैसे खूंखार आतंकवादियों और चरमपंथी नेताओं का जिक्र है। बता दें कि संजय ने 2021 में इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता था।

टीजर में एक चरमपंथी नेता के भड़काऊ भाषण के साथ बैकग्राउंड वॉइस ओवर है, जिसमें जिहाद के बारे में बात की गई है। बताया गया है कि कैसे इस्लाम की इस लड़ाई में शहीद होने वाले को जन्नत नसीब होती है। तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पर टीजर शेयर किया और वीडियो को कैप्शन दिया, "'72 हूरें' फर्स्ट लुक आउट नाउ... 7 जुलाई रिलीज... दो बार के नेशनल अवार्ड विजेता Sanjay Puran Singh Chauhan, 72 Hoorain का फर्स्ट लुक...

जैसे ही 72 हूरें का टीजर रिलीज हुआ, कई नेटिजन्स को इसका कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद एक और प्रॉपेगैंडा प्रोजेक्ट बताया। एक नेटिजन ने लिखा, "केरल और कश्मीर के बाद नया प्रोपेगैंडा फिल्म।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "ज्यादातर फ्लॉप अभिनेताओं के निर्देशकों और निर्माताओं ने भारतीय बहुमत को क्रैक कर लिया है। विवेक अग्निहोत्री, अदा शर्मा कभी भी नॉन प्रोपेगेंडा वाली फिल्म नहीं कर सकते हैं और अपने दम पर बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ नहीं कमा सकते हैं।"

‘72 HOORAIN’ FIRST LOOK OUT NOW… 7 JULY RELEASE… #FirstLook of two-time #NationalAward winner #SanjayPuranSinghChauhan’s #72Hoorain… In *cinemas* 7 July 2023.#72Hoorain is produced by #GulabSinghTanwar, #KiranDagar and #AnirudhTanwar… Co-produced by #AshokePandit.… pic.twitter.com/fkCqvqNTkp