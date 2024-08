70th National Film Awards: विनर्स लिस्ट में दक्षिण का दबदबा, बॉलीवुड की 3 फिल्मों ने जीते 8 अवॉर्ड्स

We are deeply grateful to @MIB_India and to you, our beloved audience, for all the love and support.#Brahmastra pic.twitter.com/0NHPVVloj9— Dharma Productions (@DharmaMovies) August 16, 2024

ब्रह्मास्त्र पार्ट-1 ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (सॉन्ग)- प्रीतम, बेस्ट मेल सिंगर (अरिजीत सिंह) और बेस्ट वीएफएक्स श्रेणियों में जीत दर्ज की। वहीं, ऊंचाई की बात करें तो अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बमन ईरानी, डैनी, नीना गुप्ता और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर (सूरज बड़जात्या) और बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल (नीना गुप्ता) कैटेगरी में अवॉर्ड अपने नाम किये।

हिंदी सिनेमा की झोली में बस इतने ही पुरस्कार आ सके। वहीं, साउथ सिनेमा पर अवॉर्ड्स की बारिश हुई। 12 से अधिक अवॉर्ड साउथ फिल्मों ने अपने नाम किये हैं। कांतारा, केजीएफ 2, पीएस-1, कार्तिकेय 2 ने लोकप्रिय श्रेणियों में जीत दर्ज की।

Congratulations to @shetty_rishab on your well-deserved Best Actor win for Kantara! Your mind-blowing performance is still giving me goosebumps...

Also, congrats to the entire team of Kantara for winning the Best Popular Film award.