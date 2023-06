5 Years Of Sanju: रणबीर कपूर के आगे जब विक्की कौशल ने लूटी लाइमलाइट, 'कमली' के किरदार ने करियर को यूं दी ऊंचाई

Vicky Kaushal Became Talk of The Town Playing Kamli In Sanju राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म संजू ने रिलीज के 5 साल पूरे कर लिए है। ये फिल्म संजय दत्त की बायोपिक थी जिसमें उनका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया था। उनके साथ ही फिल्म की एक और हाइलाइट विक्की कौशल थे जिन्होंने संजू के दोस्त कमली का रोल प्ले किया था।