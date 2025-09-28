120 Bahadur Teaser: फरहान अख्तर की फिल्म में गूंजेगा 'ऐ मेरे वतन के लोगों', लता मंगेशकर को दिया खास ट्रिब्यूट

120 Bahadur फरहान अख्तर ने अपनी आगामी देशभक्ति पर आधारित पर फिल्म का नया टीजर रिलीज किया है। खास बात यह है कि उन्होंने इस टीजर में भारत रत्न सुरों की कोकिला लता मंगेशकर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर खास ट्रिब्यूट दिया है जो उनके देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों से जुड़ा हुआ है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फरहान अख्तर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 120 बहादुर से नया टीजर रिलीज किया है। यह फिल्म का दूसरा टीजर है जिसमें स्वरों की कोकिला लता मंगेशकर को खास ट्रिब्यूट दिया गया है। आज 28 सितंबर को लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर फरहान ने उनके फैंस को यह शानदार तोहफा दिया है। फिल्म के दूसरे टीजर में लता मंगेशकर का ऐ मेरे वतन के लोगों सुनाई दे रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीजर 2 में लता मंगेशकर को दिया ट्रिब्यूट फिल्म का टीजर एक्सल मूवीज शेयर किया है और कैप्शन लिखा, 'पराक्रम, देशभक्ति, बलिदान, 1962 में रेजांग ला के वीरों के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए, 120 बहादुर, टीजर 2 रिलीज। इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। टीजर देशभक्ति की भावना से भरपूर है और लता मंगेशकर की आवाज में बैकग्राउंड में बज रहे गाने ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत कर रहा है।