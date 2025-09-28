120 Bahadur Teaser: फरहान अख्तर की फिल्म में गूंजेगा 'ऐ मेरे वतन के लोगों', लता मंगेशकर को दिया खास ट्रिब्यूट
120 Bahadur फरहान अख्तर ने अपनी आगामी देशभक्ति पर आधारित पर फिल्म का नया टीजर रिलीज किया है। खास बात यह है कि उन्होंने इस टीजर में भारत रत्न सुरों की कोकिला लता मंगेशकर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर खास ट्रिब्यूट दिया है जो उनके देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों से जुड़ा हुआ है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फरहान अख्तर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 120 बहादुर से नया टीजर रिलीज किया है। यह फिल्म का दूसरा टीजर है जिसमें स्वरों की कोकिला लता मंगेशकर को खास ट्रिब्यूट दिया गया है। आज 28 सितंबर को लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर फरहान ने उनके फैंस को यह शानदार तोहफा दिया है। फिल्म के दूसरे टीजर में लता मंगेशकर का ऐ मेरे वतन के लोगों सुनाई दे रहा है।
टीजर 2 में लता मंगेशकर को दिया ट्रिब्यूट
फिल्म का टीजर एक्सल मूवीज शेयर किया है और कैप्शन लिखा, 'पराक्रम, देशभक्ति, बलिदान, 1962 में रेजांग ला के वीरों के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए, 120 बहादुर, टीजर 2 रिलीज। इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। टीजर देशभक्ति की भावना से भरपूर है और लता मंगेशकर की आवाज में बैकग्राउंड में बज रहे गाने ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत कर रहा है।
Parakram. Deshbhakti. Balidan.
Commemorating the valour and sacrifice of the heroes of Rezang La, 1962. 120 Bahadur — Teaser 2 Out Now. #120Bahadur, releasing in cinemas on 21st November. #120Bahadur #EkSauBeesBahadur
पराक्रम। देशभक्ति। बलिदान।
रेज़ांग ला, १९६२ के वीरों… pic.twitter.com/8IRYIZglP5— Excel Entertainment (@excelmovies) September 28, 2025
कब रिलीज होगी फिल्म
120 बहादुर 1962 में भारत और चीन के बीच हुए पर आधारित है, इस जंग में भारत के कई जवान शहीद हो गए थे और लता मंगेशकर का यह गाना देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। फरहान अख्तर की यह फिल्म इसी जंग में रेजांगला युद्ध में शहीद हुए जवानों की कहानी पर बनी है जो 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी।
भारत की स्वर कोकिला की उपाधि से सम्मानित लता मंगेशकर की आज 28 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने अपने सात दशक से ज्यादा करियर में करीब 30, 000 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी है। लता मंगेशकर को भारत रत्न, दादासाहेब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है।
