    Punjab Elections Live: पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव , 9775 उम्मीदवार मैदान में, केंद्रों पर भीड़, अमृतसर के खासा में चुनाव रद्द

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव आज सुबह 8 बजे शुरू हो गए। अमृतसर के खासा गांव में, आप उम्मीदवार ने चुनाव अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया ...और पढ़ें

    मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने परिवार के साथ डाला वोट।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर।  पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार वोटिंग शाम 4 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जा रही है। शुरुआत में ही अमृतसर में विवाद सामने आया है।

    अमृतसर के हलका अटारी के गांव खासा में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ने इलाके के चुनाव अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सुखविंदर कौर के सामने झाड़ू का चुनाव निशान प्रिंट होने की बजाय गलती से तराजू का निशान प्रिंट कर दिया गया। इन चार बूथों पर हुई प्रिंटिंग गड़बड़ी के बाद पंचायती समिति की चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी है। अब इन बूथों पर सिर्फ जिला परिषद के लिए ही मतदान

    होगा।

    शांतिमय चुनाव के लिए सुरक्षा प्रबंध सख्त

    राज्य के सभी 23 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के कुल क्षेत्रों में 9,775 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स में कैद हो रही है। मतदान के लिए पूरे पंजाब में करीब 19 हजार से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से सैकड़ों को संवेदनशील और अति‑संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।

    शांतिपूर्ण चुनाव के लिए हजारों पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया है, जबकि वरिष्ठ अफसर हर जिले में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में निगरानी कर रहे हैं।

    बड़ी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर

    इन ग्रामीण निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी सहित प्रमुख दल अपने‑अपने चुनाव चिह्न पर मैदान में हैं।

    सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी जहां अपने कामकाज और योजनाओं के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव परिणाम 17 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद राज्य की ग्रामीण राजनीति में ताकत का नया समीकरण सामने आएगा।

    तस्वीरों में देखें पंजाब में हो रहे चुनाव-

    मंत्री हरजोत सिंह बैंस वोट डालते हुए।

    पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने डाला वोट।

    अपने परिवार के साथ वोट डालने के बाद सरदूलगढ़ विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली।

    गांव नथेहा में धुंध में वोट देने पहुंचा 80 वर्षीय वोटर।

    विधायक संदीप जाखड़ अपने गांव पंचकोशी में मतदान करते हुए।

    अमृतसर में धुंध के बीच चुनाव डालने जाती महिलाएं। 

    पंजाब में वोटिंग से पहले बैलेट बॉक्स को खाली कर सील करते वोटिंग स्टॉफ। 

    नाभा के बूथ नंबर 37 में बुजुर्ग महिलाएं वोट डालने को लेकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए।

    बठिंडा के गांव विर्क कलां में लाइन में लगे लोग। हालांकि सुबह धुंध के कारण पोलिंग बूथ पर कम ही लोग पहुंचे हैं।