जिला परिषद- पंचायत समिति चुनावों को लेकर अमृतसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम, 2800 पुलिसकर्मी तैनात, पोलिंग पार्टियां हुईं रवाना

जागरण संवाददाता, अमृतसर। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर अमृतसर में पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। डीआईजी बॉर्डर संदीप गोयल ने माई भागो कॉलेज अमृतसर से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को होने वाले चुनावों के मद्देनजर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी सांझा की।

आईपीएस संदीप गोयल ने जानकारी दी कि पोलिंग पार्टियों की शनिवार को डिस्पैच किया जा रहा है। माई भागो कॉलेज को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से विभिन्न इलाकों के लिए चुनावी टीमें रवाना हो रही हैं। मजीठा ब्लॉक के अंतर्गत कुल 255 सेक्शनों में 7,508 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए करीब 2,800 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 11 डीएसपी, 3 एसपी और एसएसपी अमृतसर ग्रामीण सुहेल मीर कासिम की निगरानी में पूरी सुरक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है।

आईपीएस संदीप गोयल सुरक्षा इंतजामों की जानकारी देते हुए। अति-संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात उन्होंने बताया कि जिले में कुल 10 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगवाया गया है। विजिलेंस, आरटीएएसएस और पीएपी की कंपनियों को भी चुनाव ड्यूटी में शामिल किया गया है। संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है।