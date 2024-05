Lok Sabha Election 2024: 'ओवैसी में जिन्ना का जिन्न', AIMIM नेता पर क्यों भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह?

गिरिराज सिंह ने कहा कि 'ओवैसी देश के वो नेता हैं, जो भारत को 1947 की स्थिति में लाना चाहते हैं। ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन्न है। ओवैसी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में भी उपस्थित नहीं होते हैं। जिनका भाई 15 मिनट में भारत को साफ करने की बात कहता है। ऐसे ओवैसी का बिहार में विरोध होना चाहिए।'

गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि कहा, "बिहार और देश में मोदी लहर है। इस लहर में बिहार में 'लालू-राहुल' सब साफ हो जाएंगे। चार तारीख को बाप-बेटा पटकनी खाकर किसी मस्जिद में पड़े रहेंगे।"

छठे चरण में बिहार की आठ लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर तीन बजे तक गोपालगंज में 41.51, पश्चिम चंपारण में 47.31, पूर्वी चंपारण में 46.71, महराजगंज में 42.47, वाल्मीकिनगर में 47.49, वैशाली में 48.94, शिवहर में 48.19 और सिवान में 39.81 फीसदी मतदान हुआ है। तीन बजे तक पूरे बिहार में कुल 45.21 फीसदी मतदान हुआ है।

#WATCH | Patna | On the Bihar visit of AIMIM chief Asaduddin Owaisi, Union Minister Giriraj Singh says, "... He is a leader whose brother says that he will wipe out Hindus in 15 minutes. He is a leader who is never present during the national anthem. He should be opposed in… pic.twitter.com/eDDN57FKX3— ANI (@ANI) May 25, 2024