Lok Sabha Election 2024: पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रत्याशी पर हमला, कहा- केंद्रीय बल न होता तो मेरी हत्या हो सकती थी

भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि उनके बूथ एजेंटों को झाड़ग्राम शहर और रोगरा इलाके के कई बूथों पर तृणमूल के गुंडे बैठने नहीं दे रहे थे। उन्हें जबरन बूथ से हटा दिया गया। टुडू ने कहा कि हमले को लेकर पार्टी जिला अध्यक्ष के माध्यम से चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं।

इसी क्रम में भाजपा आइटी सेल के प्रमुख व बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं।

अब, तृणमूल के गुंडों ने भाजपा के झाड़ग्राम (एक आदिवासी सीट) उम्मीदवार और टीवी चैनल के रिपोर्ट पर हमला किया। लोगों को वोट डालने से रोकने के प्रयासों के बावजूद बंगाल में देशभर में सबसे अधिक मतदान हुआ है। लोग तृणमूल को बाहर करने के लिए वोट कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें: 'ओवैसी में जिन्ना का जिन्न', AIMIM नेता पर क्यों भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह?

टुडू ने कहा कि 'अचानक टीएमसी के गुड़ों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और मेरी कार पर ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। जब मेरे सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वे घायल हो गए। मेरे साथ आए सीआईएसएफ के दो जवानों को सिर में चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।'

टुडू ने कह कि ''यहां करीब 200 लोगों ने हम पर लाठियों, पत्थरों और कुछ हथियारों से हमला किया। अगर केंद्रीय बल वहां नहीं होता तो हमारी हत्या हो सकती थी... हमें स्थानीय पुलिस से कोई सुरक्षा नहीं मिली... दीदी सीएए को लागू नहीं करना चाहती हैं और देश को पाकिस्तान बनाना चाहती हैं।”

दूसरी तरफ, स्थानीय टीएमसी नेताओं ने आरोपों से इंकार कर दिया। उन्होंने टुडू पर 'शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को खराब करने' की कोशिश का आरोप लगाया। एक स्थानीय टीएमसी नेता ने कहा कि 'भाजपा उम्मीदवार मतदाताओं को धमकी दे रहे थे। ग्रामीण क्रोधित हो गए और विरोध प्रदर्शन किया।'

भीड़ ने कथित तौर पर मीडिया के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी पुलिस टुकड़ी को इलाके में भेजा गया।

यह भी पढ़ें: रथयात्राओं के अडिग रथी लालकृष्ण आडवाणी, कैसे बदली थी सियासत की हवा? अटल जी से था अनूठा रिश्ता

#WATCH | West Bengal | BJP candidate from Jhargram Lok Sabha seat, Pranat Tudu was attacked allegedly by miscreants when he was visiting booth number 200 in Monglapota in the parliamentary constituency today pic.twitter.com/bfEYH7KgXT — ANI (@ANI) May 25, 2024

West Bengal | On the attack on him in Jhatotoday, 'BJP candidate from Jhargram Lok Sabha seat, Pranat Tudu says, "We got information yesterday that BJP voters in Monglapota are not being allowed to vote. Due to this, we came to this area to check what was the problem. Here around… pic.twitter.com/wgrJ0AD0pM— ANI (@ANI) May 25, 2024