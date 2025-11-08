Ghatshila byelection : आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता था, आज भी हो रहा है : कल्पना सोरेन
कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में कहा कि आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। उन्होंने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि आदिवासियों को समानता का अधिकार मिल सके।
संवाद सहयोगी, घाटशिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने शनिवार को मउभंडार ताम्र प्रतिभा मैदान में विधानसभा स्तरीय विशाल जनसभा आयोजित कर उपचुनाव से पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यह झामुमो की उपचुनाव के लिए अंतिम जनसभा थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पार्टी की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने भी जनता को संबोधित किया।
पिछड़ा और दलित समाज के दुख-दर्द के साथ हैं हेमंत
हेमंत के रगों में झारखंड की संस्कृति बसती है
कांग्रेस नेताओं की गैरमौजूदगी रही चर्चा में
3 नवंबर से 8 नवंबर तक झामुमो की छह जनसभाएं हुईं, लेकिन किसी भी मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए। केवल कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेता मंच पर बैठे दिखे। वहीं झामुमो के सभी मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।