Maharashtra: अजित पवार का दावा, 'क्लिप में सुप्रिया सुले की आवाज', फडणवीस बोले- मामला बेहद गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Maharashtra Assembly Polls: महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। राज्य में मतदान के ठीक एक दिन पहले दो बड़े मुद्दों की खास चर्चा रही। पहला मुद्दा 'कैश फॉर वोट' से जुड़ा है। वहीं, दूसरा मुद्दा 'बिटकॉइन घोटाले' से जुड़ा है। बहुजन महाविकास अघाड़ी ने मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पर 'कैश फॉर वोट' का आरोप लगाया था।

वहीं, मंगलवार रात पूर्व आईपीएस अधिकारी रवीन्द्रनाथ पाटिल ने एनसीपी (शरद पवार गुट) नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पर चुनावों के लिए धन जुटाने हेतु बिटकॉइन घोटाले की आय का उपयोग करने का आरोप लगा। इस आरोप को बीजेपी ने भुनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि, सुप्रिया सुले ने बुधवार को आरोपों को सिरे से नकारते हुए निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मैंने मानहानि का केस और आपराधिक मामला दर्ज कराया है। मैं कहीं भी, कभी भी, किसी भी मंच पर उनके (सुधांशु त्रिवेदी) पांच सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं।

दरअसल, एक ऑडियो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया गया है कि इस क्लिप में सुनाई दे रही आवाज सुप्रिया सुले और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की है। हालांकि, जागरण इस क्लिप की पुष्टी नहीं करता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों नेता बिटकॉइन घोटाले में शामिल हैं और उससे होने वाली कमाई का प्रयोग चुनाव प्रचार के दौरान किया जा रहा था। इस विवाद के बीच सुप्रिया सुले के चचेरे भाई अजित पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि इस ऑडियो क्लिप में जो आवाज सुनाई दे रही है वह सुप्रिया सुले की ही है। अजित पवार का दावा- मैं आवाज पहचानता हूं

#WATCH | Baramati: On Ajit Pawar's statement regarding allegations against her and Nana Patole, NCP-SCP MP Supriya Sule says "He is Ajit Pawar, he can say anything. 'Ram Krishna Hari'..." https://t.co/45nndipyEy pic.twitter.com/Zyc4GOPfRc — ANI (@ANI) November 20, 2024

क्या बोलीं सुप्रिया सुले?

I deny all the allegations levelled against me by Sudhanshu Trivedi. All this is conjecture and innuendo, and I am ready for a debate with any representative of the bjp at a time and date of their choice, in a public forum. — Supriya Sule (@supriya_sule) November 19, 2024

बिटकॉइन विवाद पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस?

#WATCH | Nagpur: On alleged 'cash for vote' controversy around BJP's Vinod Tawde and audio clips of NCP-SCP's Supriya Sule & Congress' Nana Patole, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis, says, "As far as Vinod Tawde is concerned, I made it clear yesterday too that neither did… pic.twitter.com/YjtQFCKazC — ANI (@ANI) November 20, 2024

बिटकॉइन विवाद पर नाना पटोले ने क्या कहा?

पूरा मामला समझिए

बिटकॉइन विवाद के बीच सुप्रिया सुले के चचेरे भाई और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा दावा किया और कहा कि ऑडियो क्लिप में जो टोन है, उससे मैं आवाज़ पहचान सकता हूँ। उनमें से एक मेरी बहन की आवाज है और दूसरी वह है जिसके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। मामले की जांच की जाएगी और सच्चाई सामने आएगी। वहीं, अजित पवार की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया सुले ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया। सुप्रिया सुले ने कहा,"वह अजीत पवार हैं; वह कुछ भी कह सकते हैं। 'राम कृष्ण हरि!"सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए एनसीपी (शरद पवार गुट) नेता सुप्रिया सुले ने लिखा," मैं सुधांशु त्रिवेदी द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करती हूं। यह सब अटकलें और भ्रम है और मैं किसी भी भाजपा प्रतिनिधि के साथ उनके द्वारा चुने गए समय और तिथि पर सार्वजनिक मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूं।”वोट डालने के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिटकॉइन क्लिप और कैश फॉर वोट विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा जहां तक ​​विनोद तावड़े का सवाल है, मैंने कल भी साफ कर दिया था कि न तो उन्होंने कोई पैसा बांटा और न ही उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर विवाद को हवा देने की कोशिश की गई, एक इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया गया। वहीं, ​​सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों का सवाल है, जिस तरह से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाए हैं और कुछ क्लिप जारी किए हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर मामला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सच्चाई सामने आना जरूरी है। आरोप बहुत गंभीर हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और लोगों के सामने एक निष्पक्ष रिपोर्ट आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आवाज सुप्रिया सुले जैसी ही लग रही है, लेकिन पूरी निष्पक्षता के साथ, सब कुछ साफ होना चाहिए।बिटकॉइन विवाद पर नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव से एक शाम पहले ओछी हरकत की है। ऑडियो क्लिप में मौजूद आवाज मेरी नहीं है, मैं तो किसान हूं। मुझे बिटकॉइन समझ नहीं आता है। हम भाजपा नेताओं पर मानहानि का केस करेंगे। मैं तो किसान हूं, मुझे भाजपा को बदनाम नहीं करना चाहिए था। बीजेपी से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बता दें कि भाजपा ने नाना पटोले और सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन लेन-देन में शामिल रहने का आरोप लगाया है।उल्लेखनीय है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रवीन्द्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने 2018 के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले से बिटकॉइन का दुरुपयोग किया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल किया।इस आरोप के तुरंत बाद बीजेपी ने उस मुद्दे को पकड़ लिया। बीजेपी ने मंगलवार रात को एक पीसी की और कथित वॉयस नोट जारी किए, जिसमें दावा किया गया कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को भुनाने की साजिश में शामिल हैं। इस पीसी के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी दावा किया कि इस घटनाक्रम ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की पोल खोल दी है।