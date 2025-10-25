Language
    बंगाल में SIR शुरू करने से पहले जिलावार बैठकें करेगा चुनाव आयोग, विस्तार से दी जाएगी जानकारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    चुनाव आयोग बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जिलावार बैठकें आयोजित करेगा। बैठकों में संबंधित जिले के समस्त बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) व निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) भाग लेंगे। उन्हें उनके दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जरुरी निर्देश भी दिए जाएंगे। बैठकों का दौर आगामी 27 अक्टूबर से शुरू होगा।

    बंगाल में SIR शुरू करने से पहले जिलावार बैठकें करेगा चुनाव आयोग (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। चुनाव आयोग बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जिलावार बैठकें आयोजित करेगा। बैठकों में संबंधित जिले के समस्त बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) व निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) भाग लेंगे।

    बैठकों का दौर आगामी 27 अक्टूबर से शुरू होगा

    उन्हें उनके दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जरुरी निर्देश भी दिए जाएंगे। बैठकों का दौर आगामी 27 अक्टूबर से शुरू होगा।

     

    मालूम हो कि बंगाल में एसआइआर अगले महीने के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। यह प्रक्रिया करीब तीन महीने चलेगी यानी जनवरी के अंत में इसके पूरे होने के आसार हैं। उसके करीब तीन महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है।

     

    भारतीय नागरिकता के सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज निर्धारित किए

    चुनाव आयोग ने एसआइआर के तहत भारतीय नागरिकता के सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज निर्धारित किए हैं। जिन लोगों के 2002 की मतदाता सूची (जब राज्य में पिछली बार एसआइआर हुआ था) में नाम होंगे, उन्हें इनमें से कोई दस्तावेज जमा करना नहीं पड़ेगा।

     

    जिनके नाम नहीं होंगे, वे 2002 की मतदाता सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम शामिल होने को प्रमाणित करके व इन 11 में से कोई एक प्रमाणपत्र प्रदर्शित करके नई मतदाता सूची में अपने नाम शामिल करवा पाएंगे।