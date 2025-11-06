Bihar Election 2025 Voting : दरभंगा के सभी सीटों पर मतदान जारी, मतदाताओं में दिख रहा लोकतांत्रिक उत्साह

डिजिटल डेस्क, दरभंगा । (Bihar election 2025) बिहार के दरभंगा जिले में सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में चल रहा है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

जिले के दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा नगर, बहादुरपुर, केवटी, जाले, बेनीपुर, अलीनगर, बिरौल, गौरा बौराम और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीटों पर कुल मतदाताओं की बड़ी संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे है।

प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी निगरानी की गई है। पैरामिलिट्री बलों की तैनाती, वेबकास्टिंग और माइक्रो आब्जर्वरों की मौजूदगी ने मतदान प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखा है। प्रातः काल से ही कई मतदान केंद्रों पर लाइनें देखने को मिलीं।