Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025 Voting : दरभंगा के सभी सीटों पर मतदान जारी, मतदाताओं में दिख रहा लोकतांत्रिक उत्साह

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:34 PM (IST)

    दरभंगा में बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है। सभी सीटों पर मतदाता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उत्साह का माहौल है। युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कतार में लगे मतदाता ।जागरण

    डिजिटल डेस्क, दरभंगा । (Bihar election 2025)  बिहार के दरभंगा जिले में सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में चल रहा है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

    जिले के दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा नगर, बहादुरपुर, केवटी, जाले, बेनीपुर, अलीनगर, बिरौल, गौरा बौराम और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीटों पर कुल मतदाताओं की बड़ी संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे है।

    प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी निगरानी की गई है। पैरामिलिट्री बलों की तैनाती, वेबकास्टिंग और माइक्रो आब्जर्वरों की मौजूदगी ने मतदान प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखा है। प्रातः काल से ही कई मतदान केंद्रों पर लाइनें देखने को मिलीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम अनुकूल रहने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बिना किसी असुविधा के मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

    दरभंगा जिले में दोपहर एक बजे तक 39.35 प्रतिशत मतदान

    कुशेश्वरस्थान --41.05

    गौड़ाबौराम- 37.15

    बेनीपुर - 38.53

    अलीनगर - 37.5

    दरभंगा ग्रामीण - 38.59

    दरभंगा - 36.77

    हायाघाट - 40.13

    बहादुरपुर - 39.93

    केवटी - 43.93

    जाले - 40.1