क्यों मची मिथिला 'पाग पर रार'? बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे का सामने आया यूपी कनेक्शन

प्रिंस कुमार, दरभंगा। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर क्षेत्रों में सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्य सड़क से लेकर गलियों में नेताजी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

कुछ जगहों पर चुनाव प्रचार के नाम पर राजनीतिक मर्यादाएं और शिष्टाचार भी तार-तार हो रहे हैं। ना छोटे-बड़े की लिहाज है, ना राजनीतिक शुचिता और मर्यादा की।

दल चाहे कोई भी हो मर्यादा तोड़ने और एक-दूसरे को अपमानित करने में और सभी एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं। भाषा, संस्कृति के साथ क्षेत्रीय पहचान वाले धरोहरों पर भी राजनीति गरमा गई है।

हालिया चुनाव प्रचार की बात करें तो राजनीतिक भाषा और एक दूसरे पर लगाए गए आरोप से आम लोग सन्न हैं। ये सोचकर कि राजनीति कहां जा रही है। दरभंगा में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है।

इसमें से नौ पर एनडीए का कब्जा है। आसन्न विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार भी जोड़ पकड़ लिया है।

सभी राजनीतिक दल और स्टार प्रचारक अपने अपने पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। दरभंगा का अलीनगर विधानसभा सीट अभी सबसे हाट सीट बना हुआ है।

मिश्री लाल यादव के भाजपा से इस्तीफे और खासकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को यहां से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सरगर्मी और भी तेज हो गई है।

यहां राजद से पूर्व प्रत्याशी विनोद मिश्र मैदान में हैं। लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान मिथिला पाग जिसे मिथिला का सम्मान माना जाता है, इसपर भी अब राजनीति की जा रही है।

इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार को पूरे दिन अलीनगर में मैथिली ठाकुर के समर्थन में प्रचार के दौरान यूपी की भाजपा विधायिका केतकी सिंह ने कहा मैथिली के समर्थन में अलीनगर में प्रचार के दौरान मिथिला पाग पर टिप्पणी कर दी। देखते ही देखते विधायिका का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने लगा।