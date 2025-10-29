Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ' पूरे राज्य को बेच देंगे जयचंद' तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने लोगों को किससे सावधान रहने की दी सलाह

    By Deepak Prakash Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:50 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: तेज प्रताप यादव ने धमौन गांव में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी अजय कुमार बुलगानीन के समर्थन में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि बिहार को जयचंदों और बहरूपियों से खतरा है, जो राज्य को बेच देंगे। उन्होंने युवाओं से प्रलोभनों से बचने और सामाजिक न्याय के लिए जनशक्ति जनता दल को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने गांधी, लोहिया और लालू यादव के सपनों का बिहार बनाने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहपुरपटोरी में चुनावी सभा को संबोधित करते जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव। जागरण 

    संवाद सहयोगी, शाहपुरपटोरी (समस्तीपुर)। Bihar Assembly Election 2025: पूरे सूबे को जयचंद और बहरूपियों से खतरा है, इनसे सावधान हो जाइए। ये पूरे सूबे को साजिश के तहत बेच डालेंगे।

    उक्त बातें जनशक्ति जनता दल के नेता और लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार बुलगानीन के पक्ष में चुनावी सभा के दौरान कहीं।

    उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है और आपको बहुत सारा प्रलोभन दिया जाएगा, किंतु आज तक पूरे सूबे के युवाओं के साथ छल किया गया है। न उचित शिक्षा दी गई है और न ही उन्हें वाजिब हक मिल सका है। कोई भी लोग प्रलोभन में नही पड़ें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धमौन गांव स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण बिहार हिंसा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी से त्रस्त है और जयचंद जश्न ए इलाही में जुटे हुए हैं।


    वे सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें गांधी, लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश एवं लालू यादव के सपनों का बिहार बनाना है। इसके लिए जनशक्ति जनता दल को बिहार में लाना ही एक मात्र विकल्प है।