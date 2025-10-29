' पूरे राज्य को बेच देंगे जयचंद' तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने लोगों को किससे सावधान रहने की दी सलाह

संवाद सहयोगी, शाहपुरपटोरी (समस्तीपुर)। Bihar Assembly Election 2025: पूरे सूबे को जयचंद और बहरूपियों से खतरा है, इनसे सावधान हो जाइए। ये पूरे सूबे को साजिश के तहत बेच डालेंगे।

उक्त बातें जनशक्ति जनता दल के नेता और लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार बुलगानीन के पक्ष में चुनावी सभा के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है और आपको बहुत सारा प्रलोभन दिया जाएगा, किंतु आज तक पूरे सूबे के युवाओं के साथ छल किया गया है। न उचित शिक्षा दी गई है और न ही उन्हें वाजिब हक मिल सका है। कोई भी लोग प्रलोभन में नही पड़ें।