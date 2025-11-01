मोदी के बाद योगी: यूपी के सीएम के लिए BJP की बड़ी प्लानिंग चुनाव के दौरान आई सामने

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BiharVidhanSabhaChunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के चुनाव में अब एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। हालांकि शुक्रवार को राज्य में दिखे मोंथा चक्रवात के प्रभाव से प्रचार का काम ठप हो गया। नेताओं के हेलीकाप्टर खराब मौसम की वजह से हैंगर से बाहर ही नहीं निकल सके।

राजनीति दलों का जोश आसमान पर चक्रवात के प्रभाव से भले ही तापमान में कमी आई हो। चुनाव प्रचार का शोर कुछ कम हो गया हो, लेकिन राजनीति दलों का जोश एकदम HIGH है। वे इसमें सबकुछ झोंक देना चाहते हैं। विशेषकर इन दलों के वार रूम में काम करने वालों और दलों के शीर्ष रणनीतिकारों की तो यही सोच है।

प्रभाव अधिकतम हो एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी प्लानिंग सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने चुनाव प्रचार कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे पीएम मोदी की सभा का प्रभाव अधिकतम रूप से सामने आए।

वोट में कन्वर्ट हो सभा के प्रभाव की वजह से लोगों के अंदर का उत्साह उन्हें मतदान केंद्र पर खींच कर लाए और फिर वे खुद तो एनडीए के लिए मतदान करें ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

अनुपूरक के रूप में देखा जा रहा इसलिए पीएम की सभा वाले विधानसभा क्षेत्र में सीएम आदित्यनाथ की सभा की योजना तैयार नहीं करके उसके पड़ोसी जिले या विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। इसे एक-दूसरे की सभा के अनुपूरक के रूप में देखा जा रहा है। इस बात को एक-दो उदाहरण से समझते हैं।

रोड शो प्रस्तावित योगी आदित्यनाथ ने सिवान जिले की तीन विधानसभा सीटों के लिए सभाएं संबोधित कीं। जब पीएम की सभा की प्लानिंग की गई तो सिवान नहीं करके पड़ोसी जिले सारण के छपरा में की गई। इसी तरह से पटना जिले के दानापुर में सीएम ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। अब दो नवंबर को पटना शहर में पीएम का रोड शो प्रस्तावित है।

सीएम आदित्यनाथ की सभा अब बात मुजफ्फरपुर की करते हैं। यहां भी विगत 30 अक्टूबर को मोतीपुर में पीएम नरेन्द्र मोदी की सभा हुई। जिसमें उन्होंने छठ ड्रामा के विपक्षी दलों के आरोप को लेकर आक्रामक जवाब दिया था। इसके बाद भाजपा के रणनीतिकारों ने सीएम आदित्यनाथ की एक सभा मुजफ्फरपुर में भी कराने की योजना तैयार की है।

तीन को होगी सभा इसकी तिथि भी तय हो गई है। 3 नवंबर। यानी तीन नवंबर को जिले में योगी आदित्यनाथ की सभा होगी। हालांकि अभी स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। यह यहां के समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

विखराव को रोकने का प्रयास छठ को लेकर पीएम के भाषण के बाद जो भावना लोगों में उठी है उसको भाजपा और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करने के लिए इस तरह की सभा की प्लानिंग की गई है। माना जा रहा है न केवल मुजफ्फरपुर वरन पूरे बिहार में इस तरह से ही जनसभा कराने की योजना तैयार की गई है। इससे वोटों के विखराव को रोकने में भी मदद मिलेगी।