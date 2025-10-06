पहले चरण की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू जबकि दूसरे के 13 अक्टूबर को होगी, जाने कब ले सकते है नामांकन वापस

भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में होगा पहला चरण छह नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पहले चरण की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी जबकि दूसरे चरण की 13 अक्टूबर से।

राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण का मतदान छह नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पहले चरण की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर (शुक्रवार) तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर (शनिवार) को होगी।

उम्मीदवार 20 अक्टूबर (सोमवार) तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। पहले चरण का मतदान छह नवंबर (गुरुवार) को कराया जाएगा। दूसरे चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर से दूसरे चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को जारी होगी। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर (सोमवार) होगी। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर (मंगलवार) को और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर (गुरुवार) तय की गई है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर (मंगलवार) को कराया जाएगा।