बिहार में योगी की सभा में बुलडोजर लेकर पहुंचे समर्थक, यूपी के सीएम ने कहा- यहां भी माफिया की उल्टी गिनती शुरू

वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों की पहचान को संकट में डाल रखा था। किसने बिहार की छवि को धूमिल करने का काम किया था? दुनिया के अंदर जहां भी बिहार के नौजवान गए वहां अपनी मेधा व पहचान की बदौलत समाज को बेहतर बनाने का प्रयास किया।

मां सीता इसी धरती पर मां लक्ष्मी के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी। आज के विधानसभा चुनाव में उनलोगों की पहचान करने की जरूरत है, जिन्होंने बिहार की अस्मिता और पहचान के साथ अन्याय किया।

संवाद सहयोगी, परिहार (सीतामढ़ी)। Bihar Assembly Election 2025: जिले के परिहार में गुरुवार को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- बिहार का गौरवशाली अतीत है। परिहार आज बिहार का गौरव बढ़ा रहा है।

प्रथम चरण के मतदान से स्पष्ट हो रहा है कि राजद कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है। आज बिहार के अंदर सड़क, बिजली-पानी और हवाई कनेक्टिविटी है।

बिहार के अंदर मेडकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज है। लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं।गरीबों को आर्थिक मदद मिल रही है। महिलाओं को आर्थिक मदद देकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है।

केंद्र और राज्य की सरकार कई लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए गए।

तीन करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया। कांग्रेस और राजद के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर को लेकर कारसेवकों पर गोली चलवाया था।

तब भी हम कहते थे-रामलला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे। आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इतना ही नहीं अब सीतामढ़ी में भव्य व दिव्य जानकी मंदिर भी बनने जा रहा है।

यह एनडीए की सरकार ही कर सकती है। आज यह संकल्प लेने का अवसर है कि जिसने भगवान राम का विरोध किया है। हम भी उनका विरोध करेंगे।

उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार माफियाओं राज पस्त है और नौजवान मस्त है। उसी तरह बिहार के अंदर में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खानदानी माफियाओं की भी अब हालत पतली होने वाली है। सियावर रामचंद्र की जय। माता जानकी की जय। हर-हर महादेव।