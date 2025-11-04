Language
    आजादी के बाद भी कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं दे रहा था? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खोली पोल

    By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    Bihar Politics: दरभंगा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राजद प्रमुख लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले मुगलों, अंग्रेजों और बाद में कांग्रेस और लालू यादव ने अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोका, जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया। शाह ने पुनौराधाम में सीता मंदिर के निर्माण की जारी प्रक्रिया और अयोध्या-सीतामढ़ी रेल मार्ग के बारे में बताया।

    दरभंगा के जाले में सभा को संबोधित करते अमित शाह। सौ. बीजेपी

    डिजिटल टीम, दरभंगा। BiharAssemblyElection2025: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। इसी क्रम में हर दल और गठबंधन के स्टार प्रचारक अपनी ताकत झोंक रखी है।

    इसी क्रम में दरभंगा के जाले में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर सख्त हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि पहले मुगलों, अंग्रेजों और आजादी के बाद में कांग्रेस और राजद प्रमुख लालू यादव ने राम मंदिर बनने से रोका, लेकिन पीएम मोदी ने इसे पूरा कर दिया।

    पुनौराधाम में साढे आठ सौ करोड़ से मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। इसे रामायण सर्किट से भी जोड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच 45 सौ करोड़ से एक नया रेल मार्ग बनाएंगे। वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। 

    अपने संबोधन के शुरू में अमित शाह ने बिहार में लालू व राबडी के शासनकाल को जगंल राज करार दिया। इसके साथ ही कहा कि हमलोग जंगल राज को रोकने आए हैं और दरभंगा को विकसित जिला बनाना है। 

    लालू राबडी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दरभंगा के लिए क्या किया। दरभंगा में एम्स बनाने का काम मोदीजी ने किया। किसी को पटना दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।मोदी सरकार ने तीन करोड़ से अधिक लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया है। 

    इसके साथ-साथ 250 करोड़ से जाले का बाइपास बन रहा है। दरभंगा में मेट्रो भी चलने वाली है। दरभंगा का आइटी पार्क बिहार के युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का काम करेगा। पूरे मिथिल क्षेत्र में संभावनाओं का अंबार लगने वाला है।

    केंद्रीय मंत्री ने पूछा- लालू-राबडी ने कुछ किया था क्या? चारा घोटाला किसने किया? अलकतरा का घोटाला किसने किया?वर्दी घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया,? पीएम मोदी ने 11 साल और नीतीश कुमार ने 20 साल शासन किया। कोई घोटाला किया क्या? सीएम और पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है।