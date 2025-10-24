नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वादा, बिहार से महागठबंधन सरकार ही बेरोजगारी करेगी दूर

संवाद सहयोगी, उजियारपुर (समस्तीपुर)। Bihar Assembly Election 2025: एनडीए की सरकार देश व राज्य में आने से सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में बढ़ी। अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर आ गई है। गरीबों की पढ़ाई, दवाई और कमाई का कोई साधन विकसित नहीं हुई। बिहार में अगर बेरोजगारी दूर करेगी तो वह महागठबंधन की तेजस्वी सरकार ही करेगी। उक्त बातें बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित महंथ नारायण दास हाईस्कूल मैदान में शुक्रवार को कही। वे महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में थाना में शराब, अस्पताल में दवाई चूहे खा जाते हैं। बांध और पुल भी चूहे गिरा रहे हैं। यह कैसी सरकार है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपराधी सरेआम घटना करके भाग जाते हैं। लोगों को न्याय मिलना तो दूर बगैर घूम के केस दर्ज नहीं होता है।

दाखिल खारिज, नलजल जैसी योजनाओं में पदाधिकारी घूस लेते हैं। महंगाई चरम पर है, गरीब लोग अपने बच्चों के लिए बढ़िया वस्त्र नहीं खरीद पाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर से उनकी सरकार आयी तो हत्या, अपहरण एवं बलात्कार जैसे अपराध और बढ़ जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, बिहार की जनता की रक्षा उनसे नहीं हो रही है।