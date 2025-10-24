Language
    नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वादा, बिहार से महागठबंधन सरकार ही बेरोजगारी करेगी दूर

    By Sanjay Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: उजियारपुर में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने महागठबंधन सरकार द्वारा रोजगार सृजन और अपराध नियंत्रण का वादा किया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया।

    Hero Image

    चुनावी सभा को संबोधित करते नेता प्रतिपक्ष। जागरण

    संवाद सहयोगी, उजियारपुर (समस्तीपुर)। Bihar Assembly Election 2025: एनडीए की सरकार देश व राज्य में आने से सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में बढ़ी। अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर आ गई है।

    गरीबों की पढ़ाई, दवाई और कमाई का कोई साधन विकसित नहीं हुई। बिहार में अगर बेरोजगारी दूर करेगी तो वह महागठबंधन की तेजस्वी सरकार ही करेगी।

    उक्त बातें बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित महंथ नारायण दास हाईस्कूल मैदान में शुक्रवार को कही।

    वे महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में थाना में शराब, अस्पताल में दवाई चूहे खा जाते हैं।

    बांध और पुल भी चूहे गिरा रहे हैं। यह कैसी सरकार है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपराधी सरेआम घटना करके भाग जाते हैं। लोगों को न्याय मिलना तो दूर बगैर घूम के केस दर्ज नहीं होता है।

    दाखिल खारिज, नलजल जैसी योजनाओं में पदाधिकारी घूस लेते हैं। महंगाई चरम पर है, गरीब लोग अपने बच्चों के लिए बढ़िया वस्त्र नहीं खरीद पाते हैं।

    उन्होंने कहा कि अगर फिर से उनकी सरकार आयी तो हत्या, अपहरण एवं बलात्कार जैसे अपराध और बढ़ जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, बिहार की जनता की रक्षा उनसे नहीं हो रही है।

    वर्तमान सरकार को दो गुजराती नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर चला रहे हैं। उन्होंने जनता को सुनहरा और नया बिहार बनाने की अपील की।

    तेजस्वी ने कहा हमारी सरकार बनी तो जो काम 20 साल में चाचा जी नहीं कर सके, वह काम वे 20 माह में करके दिखाएंगे। कानून बनाकर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे।

    तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन वादे का पक्का है। राज्य में अपराधी बच नहीं पाएंगे, उद्योग, धंधे लगाएंगे और पलायन को रोकने का काम करेंगे।

    सभा को वीआईपी नेता मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, एमएलसी कारी सोएब ने संबोधित किया। अध्यक्षता राजद संगठन जिला उजियारपुर के अध्यक्ष राजेश्वर महतो ने किया।

    मौके पर विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर, कांग्रेस जिला महासचिव रामविलास राय, सीपीएम जिलामंत्री रामाश्रय महतो, सीपीआई नेता आनंद बर्धन, राजद प्रखंड अध्यक्ष रामलौलीन राय, कृष्ण कुमार सहनी, मो. असरफ अली, कामेश्वर राय, चंदन प्रसाद, संजीव कुशवाहा, दिनेश दास, अरुण कुमार सिंह, सरिता कुमारी, मिथलेश गोप, विजेंद्र राम, सनोज कुमार, प्रभु नारायण राय, माले प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान आदि मौजूद रहे।