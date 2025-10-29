नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा, लालू ने आगे बढ़ाई कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों के समान है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए लालू प्रसाद यादव द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Assembly Election 2025: पहली चुनावी सभा में पीएम मोदी और अब उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने पीएम के दावे से उलट दावा किया है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार देते हुए कहा कि इनलोगों ने ही कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी। आज वोट के लिए उनका नाम ले रहे हैं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लालू की गोद में अंतिम सांस ली। वे बुधवार को मोहिउद्दीनगर, विद्यापतिनगर और समस्तीपुर के केवस में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।
तेजस्वी यादव ने आमजनों से पूछा कि आपको तेजस्वी से कोई शिकायत है? किसी का तेजस्वी ने नुकसान किया है? उन्होंने फिर दुहाराया कि सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर यह कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक नौकरी देंगे।
तेजस्वी को लंबी राजनीति करनी है। इसलिए झूठी बातें नहीं करता। वर्तमान एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मेडिकल कालेज खोल दिया गया। कमीशन ले लिया। न दवा है न डाक्टर है।
पढ़ाई नहीं हो रही बाल बच्चों की। हमलोगों को सरकार बनाना है। हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी का दुश्मन बेरोजगारी है। उसे खत्म करना है। गरीबी नौकरी से खत्म हो जाएगी।
उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर कहा कि यह सब हमारी पार्टी के दबाव में हुआ। पेंशन बढ़ाने की बात कही तो चुनाव में पेंशन बढ़ाया। नकल किया लेकिन, 1500 की जगह 1100 ही दिया। 1500 ही दे देते।
महिला वोटर को दस-दस हजार का रिश्वत दे दिया। माता बहिनों को समझाएं कि इस चक्कर में नहीं आएं। 200 यूनिट का नकल कर 125 यूनिट फ्री कर दी। घोषणा पत्र जारी नहीं किया।
चाचा जी से बिहार नहीं चेलेवाला है क्योंकि एक उम्र के बाद सोंच खत्म हो जाती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। एआइ का जमाना है। नौजवान का जमाना है।
अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा। अपना से अपना भी यदि संलिप्त मिला तो छोड़ेंगे नहीं। शराब बेचता रहा और गरीब को जेल में डाल रहा। तेजस्वी ने सभी से एक मौका भी मांगा। सभास्थल पर वीआइपी के मुकेश सहनी, इंक्लूजन पार्टी के आईपी गुप्ता समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे।
