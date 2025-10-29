नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा, लालू ने आगे बढ़ाई कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Assembly Election 2025: पहली चुनावी सभा में पीएम मोदी और अब उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने पीएम के दावे से उलट दावा किया है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार देते हुए कहा कि इनलोगों ने ही कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी। आज वोट के लिए उनका नाम ले रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लालू की गोद में अंतिम सांस ली। वे बुधवार को मोहिउद्दीनगर, विद्यापतिनगर और समस्तीपुर के केवस में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने आमजनों से पूछा कि आपको तेजस्वी से कोई शिकायत है? किसी का तेजस्वी ने नुकसान किया है? उन्होंने फिर दुहाराया कि सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर यह कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक नौकरी देंगे।

तेजस्वी को लंबी राजनीति करनी है। इसलिए झूठी बातें नहीं करता। वर्तमान एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मेडिकल कालेज खोल दिया गया। कमीशन ले लिया। न दवा है न डाक्टर है। पढ़ाई नहीं हो रही बाल बच्चों की। हमलोगों को सरकार बनाना है। हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी का दुश्मन बेरोजगारी है। उसे खत्म करना है। गरीबी नौकरी से खत्म हो जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर कहा कि यह सब हमारी पार्टी के दबाव में हुआ। पेंशन बढ़ाने की बात कही तो चुनाव में पेंशन बढ़ाया। नकल किया लेकिन, 1500 की जगह 1100 ही दिया। 1500 ही दे देते।