    Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप ने दो शब्‍दों में कर दी भाई वीरेंद्र की व्‍याख्‍या, कल ही पुलिस से उलझे थे राजद विधायक

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को गुंडा-मवाली बताया है। मनेर में मतदान केंद्र पर विवाद के दौरान भाई वीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे पुलिस अधिकारी को अपशब्द कहते और जलाने की धमकी देते सुनाई दिए। तेज प्रताप ने सरकार से भाई वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    तेज प्रताप यादव व भाई वीेरेंद्र। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) के बड़े पुत्र व जनशक्‍त‍ि जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव  (Tej Pratap Yadav) ने एक बार फिर राजद विधायक भाई वीरेंद्र के प्रत‍ि तल्‍ख तेवर दिखाया है। 

    मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र को उन्‍होंने गुंडा-मवाली तक कह दिया है। सरकार से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर दी है। ये भी कह दिया क‍ि ये बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं। 

    दरअसल चुनाव के दिन गुरुवार को मनेर में एक मतदान केंद्र पर विवाद हो गया था। इसी दौरान भाई वीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे पुलिस अधिकारी को अपशब्‍द कहते हुए उसे जला देने तक की धमकी देते सुनाई दिए।

    इस मामले में विधायक के खिलाफ मनेर थाने में एफआइआर की गई है। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और संज्ञेय अपराध माना है। 

    भाई वीरेंद्र से नई नहीं है नाराजगी 

    तेज प्रताप यादव शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में जब भाई वीरेंद्र का नाम आया तो उनके तेवर तल्‍ख हो गए। 

    उन्‍होंने कहा कि चाहे व राजद का ही क्‍यों न हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये गुंडे-मवाली हैं। दलितों को पीटते हैं। तेज प्रताप और भाई वीरेंद्र के बीच पूर्व में भी विवाद हो चुका है।  

    इससे पहले जब एक पंचायत सचिव को गालीगलौज का मामला सामने आया था तो उस समय भी तेज प्रताप ने इसकी निंदा की थी। उस मामले में भी राजद विधायक पर एफआइआर की गई थी। 

    अपने परिवार से अलग होकर तेज प्रताप पहली बार जनशक्‍त‍ि जनता दल के उम्‍मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वे महुआ से किस्‍मत आजमा रहे हैं।

    वे बार-बार यह भी दोहराते हैं क‍ि जनशक्‍त‍ि जनता दल यानी जेजेडी ही लालू प्रसाद की असली पार्टी है। हाल में छोटे भाई तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) से उनका आमना-सामना हुआ था, इसकी तस्‍वीर खूब वायरल हुई थी। 