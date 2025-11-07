डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट से आई तस्‍वीर राजनीत‍ि में हलचल मचाने वाली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) के बड़े पुत्र और जनशक्‍त‍ि जनता जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि क‍िशन एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने इस दौरान एक-दूसरे की सराहना की। भविष्‍य की राजनीति का भी बड़ा संकेत दे दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा क‍ि जो बिहार का विकास करेगा, वे उसके साथ हैं। तेज प्रताप ने कहा क‍ि पहली बार रवि क‍िशन से मुलाकात हुई। ये भी हमारी तरह भगवान के भक्‍त हैं। उन्‍होंने कहा कि जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा वे उसके साथ रहेंगे, यह तो हम कहते ही रहे हैं।

रवि क‍ि‍शन ने कहा कि ये दिल वाले इंसान हैं। महादेव के भक्‍त हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (PM Narendra Modi) भी भोलेनाथ के भक्‍त हैं। जिसका लक्ष्‍य न‍िस्‍वार्थ सेवा है, उसके लिए भाजपा तो सदैव सीना खोल के रखती है। इनकी छवि तो वही है।

मुलाकात और बात से चर्चा का बाजार गर्म दोनों नेताओं की मुलाकात और बात से यह चर्चा होने लगी है क‍ि क्‍या तेज प्रताप भाजपा के साथ जाएंगे। परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं।

वे अक्‍सर कहते हैं कि अपने बूते राजनीत‍ि में पहचान बनाई है। इस क्रम में अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व डिप्‍टी सीएम तेजस्‍वी यादव पर भी वे तंंज कसते हैं। वे कहते हैं कि तेजस्‍वी की पहचान लालू जी के कारण है।