    Tej Pratap Yadav Affidavit: संपत्‍त‍ि कम, तेजस्वी से अधिक पढ़े-लिखे हैं तेज प्रताप

    By RAVI SHANKAR SHUKLAEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    महुआ विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप यादव ने हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे के अनुसार, तेज प्रताप तेजस्वी से ज्यादा पढ़े-लिखे हैं, पर संपत्ति में कम हैं। तेज प्रताप के पास 91 लाख से ज्यादा की चल और 1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। उन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें तलाक का मामला भी शामिल है।

    तेजस्‍वी यादव एवं तेज प्रताप यादव। जागरण आर्काइव

    महुआ से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए दाखिल हलफनामे में दी जानकारी
    वाहनों के शौकीन तेज प्रताप के पास बीएमडब्लू, स्कोडा, होंडा अमेज कार और महंगी बाइक भी
    तेज प्रताप पर 08 मुकदमे, पटना फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से तलाक के मुकदमे की भी दी जानकारी

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर : तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। उन्होंने पटना के राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल से वर्ष 2010 में इंटर पास किया। तेजस्वी नौवीं पास ही हैं। हालांकि चल-अचल संपत्ति के मामले में तेजस्वी से वे काफी पीछे हैं। तेज प्रताप के पास 91 लाख 65 हजार 629 रुपये की चल और 01 करोड़ 96 लाख 47 हजार 914 रुपये की अचल संपत्ति है। वहीं तेजस्वी 06 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपये की चल और 01 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपये की अचल संपत्ति के मालिक हैं। तेज प्रताप पर 08 मुकदमे हैं, जबकि तेजस्वी पर 16 मुकदमे हैं। इस तरह तुलना में उनपर आधे मुकदमे हैं। मुकदमों में पटना फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से चल रहे तलाक के मुकदमे की भी जानकारी दी है।

    तेजस्वी के पास अपने नाम वाहन नहीं, तेज प्रताप लगाए हैं वाहनों की कतार

    तेजस्वी के पास अपने नाम कोई वाहन नहीं है, वहीं तेज प्रताप वाहनों के काफी शौकीन हैं। उनके पास कई महंगी कार और बाइक हैं। 06 लाख 85 हजार 969 रुपये की बाइक के साथ बीएमडब्लू, होंडा अमेज व स्कोडा की कार भी है। तेज प्रताप के पास 22 लाख रुपये मूल्य के 200 ग्राम सोने के आभूषण भी हैं।



    तेज प्रताप के पास विभिन्न बैंकों में जमा राशि

    - कुल 91 लाख 65 हजार 629 रुपये
    - पास में नगदी - 01 लाख 10 हजार रुपये
    - लारा प्रोजेक्ट में शेयर - 80,000 रुपये
    - ब्रज ब्रेवरेज में शेयर - 8,00000 रुपये
    - डेस्कटाप और लैपटाप- 57,358 रुपये
    अचल संपत्ति की कुल वैल्यू - 01 करोड़ 96 लाख 47 हजार 914 रुपये
    आयकर में पांच वर्षों में दाखिल आय
    - 2020-2021 - 17,55,599
    - 2021-2022 - 17,27,540
    - 2022-2023 - 16,81,228
    - 2023-2024 - 37,50,494
    - 2024-2025 - 22,93,254