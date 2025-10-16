महुआ से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए दाखिल हलफनामे में दी जानकारी

वाहनों के शौकीन तेज प्रताप के पास बीएमडब्लू, स्कोडा, होंडा अमेज कार और महंगी बाइक भी

तेज प्रताप पर 08 मुकदमे, पटना फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से तलाक के मुकदमे की भी दी जानकारी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर : तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। उन्होंने पटना के राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल से वर्ष 2010 में इंटर पास किया। तेजस्वी नौवीं पास ही हैं। हालांकि चल-अचल संपत्ति के मामले में तेजस्वी से वे काफी पीछे हैं। तेज प्रताप के पास 91 लाख 65 हजार 629 रुपये की चल और 01 करोड़ 96 लाख 47 हजार 914 रुपये की अचल संपत्ति है। वहीं तेजस्वी 06 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपये की चल और 01 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपये की अचल संपत्ति के मालिक हैं। तेज प्रताप पर 08 मुकदमे हैं, जबकि तेजस्वी पर 16 मुकदमे हैं। इस तरह तुलना में उनपर आधे मुकदमे हैं। मुकदमों में पटना फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से चल रहे तलाक के मुकदमे की भी जानकारी दी है।

तेजस्वी के पास अपने नाम वाहन नहीं, तेज प्रताप लगाए हैं वाहनों की कतार तेजस्वी के पास अपने नाम कोई वाहन नहीं है, वहीं तेज प्रताप वाहनों के काफी शौकीन हैं। उनके पास कई महंगी कार और बाइक हैं। 06 लाख 85 हजार 969 रुपये की बाइक के साथ बीएमडब्लू, होंडा अमेज व स्कोडा की कार भी है। तेज प्रताप के पास 22 लाख रुपये मूल्य के 200 ग्राम सोने के आभूषण भी हैं।