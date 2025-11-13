Language
    Sultanganj vidhan sabha Chunav Result: सुल्तानगंज में तीर चलेगा कि लालटेन जलेगा, आज आएंगे नतीजे; देखें पल-पल के अपडेट

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:37 PM (IST)

    Sultanganj election Result: आज सुल्तानगंज सीट के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। भागलपुर के मतगणना केंद्र में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होने के एक घंटे के भीतर प्रारंभिक रुझान आने लगेंगे। सुल्तानगंज सीट पर जदयू और राजद के बीच सीधी टक्कर है। जदयू प्रत्याशी प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और राजद प्रत्याशी चंदन कुमार सिन्हा में टाइट फाइट है। सुल्तानगंज विधानसभा में इस बार 65.43 प्रतिशत वोटिंग हुई है।

    Sultanganj vidhan sabha Election Result 2025: सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी ललित नारायण मंडल और राजद प्रत्याशी चंदन सिन्हा में टाइट फाइट है।

    डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Sultanganj vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज, शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित किए जा रहे हैं। सुल्तानगंज विधानसभा सीट के लिए मतों की गिनती भागलपुर के मतगणना केंद्र में हो रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के एक घंटे के भीतर प्रारंभिक रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। Sultanganj Vidhan sabha Chunav result

    सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू और राजद के बीच सीधी टक्कर है। यहां जदयू प्रत्याशी एक बार फिर बढ़त बनाने में सफल माने जा रहे हैं।एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और राजद प्रत्याशी चंदन कुमार सिन्हा में टाइट फाइट है। सुल्तानगंज विधानसभा में इस बार 65.43 प्रतिशत वोटिंग हुई है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार मतदान का आंकड़ा 65 प्रतिशत के पार पहुंचा है। इससे पहले 1969 में यहां 60.82 प्रतिशत मतदान हुआ था। Sultanganj election Result

    अबकी बार सुल्तानगंज की जनता ने यहां विकास के मुद्दे पर वोटिंग की है। सुल्तानगंज के शहकुंड में पिछली बार जनता दल (यू) के उम्मीदवार प्रोफेसर ललित मंडल को सबसे बड़ी बढ़त मिली थी। इस बार भी एनडीए ने पूरा बल इसी इलाके में झोंक रखा था। दिलचस्प यह कि राजद के प्रत्याशी भी शाहकुंड के ही निवासी हैं, और इनका ससुराल भी यहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी ललन यादव वोटों की जंग में हर इलाके में पिछड़ते दिखे। Sultanganj vidhan sabha Election Result 2025 यहां देखें सबसे तेज नतीजे...


