रोहतास के दिनारा विधानसभा चुनाव; उम्मीदवारों की घोषणा नहीं, कार्यकर्ताओं में असमंजस

रोहतास के दिनारा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी माहौल गरमा गया है। 11 नवंबर को मतदान होना है लेकिन उम्मीदवारों के नाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

संवाद सूत्र, दिनारा रोहतास। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने व चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं होने से कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिनारा विधानसभा में द्वितीय चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। जिसका 17 अक्टूबर से नामांकन प्रारंभ होने की तिथि निर्धारित की गई है। सीट शेयरिंग एवं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं होने से चुनावी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

एनडीए में सीट शेयरिग की गुत्थी अब भी नहीं सुलझ पाई है। नामों की घोषणा नहीं होने से एनडीए व महागठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश और केंद्रीय स्तर तक अपनी पहुंच रखने वाले नेता भी वेट एंड वाच की बात कह रहे हैं। टिकट को लेकर लॉबी भी तेज हो गई है।

टिकट की दौड़ में अपने को पीछे पाकर कई नेता अपने चहेते को टिकट दिलाने को लेकर एड़ी - चोटी एक कर रहे हैं । टिकट के लिए सबसे अधिक असमंजस की स्थिति एनडीए गठबंधन में बनी हुई है। संभावित उम्मीदवार प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात रखने के लिए दलीय पैरवीकार का सहारा ले रहे हैं। टिकट दिलाने में पैरवीकारों द्वारा कितनी बात रखी जाएगी,यह तो वक्त ही बता पाएगा।