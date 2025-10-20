RJD Candidate Nathnagar: लालू-तेजस्वी ने चली एक और चाल, जेड हसन नाथनगर से राजद के उम्मीदवार, आज करेंगे नामांकन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। RJD Candidate Nathnagar बिहार प्रशासनिक सेवा में बीडीओ के पद से नौकरी शुरू करने वाले शेख जियाउल हसन उर्फ जिया भाई भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार होंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने रविवार देर रात जेड हसन को आरजेडी का सिंबल सौंपा। सोमवार को जेड हसन नाथनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार सरकार में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रोन्नति के बाद त्यागपत्र देकर राजनीति में कदम रखा।

भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के ज्वाखर गांव निवासी जिया बचपन से ही होनहार रहे। पिता और बड़े भाइयों के संरक्षण में शहर के बरारी, फिर तातारपुर के जब्बारचक में स्कूलिंग, फिर कॉलेज लाइफ बिताने वाले जिया गायकी और खेल का गजब का शगल रखते हैं। कॉलेज जीवन में इनकी शोहरत भागलपुर, पटना, दुमका, धनबाद, जमशेदपुर तक रही।

प्रशासनिक सेवा में आने के बाद नवादा, समस्तीपुर, मधेपुरा के उदा किशुनगंज में बेहतर प्रशासनिक दक्षता दर्शाने के कारण जेड हसन काफी चर्चा में रहे। इन्हें इनके बड़े भाई डॉक्टर रिजवान और माले भाई का अपार स्नेह मिला, जिसके बूते जिया ने लगन से पढ़ाई की और नौकरी पाई। बहरहाल, नाथनगर से राजद का टिकट मिलने के बाद जेड हसन अब राजनीतिक पारी खेलने को बिहार चुनाव 2025 में उम्मीदवार बनकर उतर रहे हैं। लोजपा रामविलास ने नाथनगर से मिथुन यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है।

जेड हसन बोले, हमारे पास सर्वहारा समाज जेड हसन ने कहा कि हमने गरीबी काफी करीब से देखी और महसूस किया है। इसलिए हमें गुड्डी बादरपुर, तमौनी, सरदारपुर, नूरपुर, भीमकिता, करहरिया, परमानंदपुर,सौखर, कंचन, खिरखिरिया, कजरेली, बेजानी, फुलवरिया, सिमरिया, खीरिबांध, शेखपुरा, चन्द्रमा, मनियारपुर, सिमरिया, बेल्थरा, भतोड़िया, रामपुर डीह, दरियापुर समेत दर्जनों गांव के किसानों का दर्द और राधानगर के बुनकरों की पीड़ा का अहसास है।