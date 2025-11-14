Language
    Riga vidhan sabha Chunav Result: लगातार तीन बार से NDA का दबदबा रहा, इस बार नई पार्टी की एंट्री; किसे मिलेगी बढ़त?

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    सीतामढ़ी जिले का रीगा ब्लॉक, जिसे अब 'भारत का पहला गांव' कहा जाता है, विकास की राह देख रहा है। बुनियादी ढांचे की कमी और कनेक्टिविटी की समस्याएँ बनी हुई हैं। 2025 के चुनाव में राजग का दबदबा दिख रहा है, खासकर भाजपा और जदयू के साथ होने पर। मोतीलाल प्रसाद को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, और विपक्ष के लिए जीत मुश्किल दिख रही है।

    सीतामढ़ी जिले का रीगा ब्लॉक, जिसे अब 'भारत का पहला गांव' कहा जाता है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Riga vidhan sabha Election Result 2025 बिहार के सीतामढ़ी जिले का रीगा ब्लॉक, जिसे कभी भारत का आखिरी ब्लॉक माना जाता था, अब "भारत के पहले गांव" के रूप में एक नई पहचान बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीमावर्ती गाँवों को "भारत का पहला गांव" घोषित करने के बाद, रीगा ब्लॉक नेपाल के गौर-बैरगनिया कॉरिडोर से भारत में प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखाई देने वाला गांव है।

    हालांकि, इस नई पहचान का ज़मीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। बुनियादी ढांचे की कमी और अस्थिर कनेक्टिविटी रीगा के लिए प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। 2008 के परिसीमन के दौरान जब रीगा को एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में अलग किया गया था, तो स्थानीय लोगों को विकास की उम्मीदें थीं, लेकिन ये उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

    चुनाव 2025 के उम्मीदवारों की टक्कर

    नाम पार्टी वोट करें
    बैद्यनाथ प्रसाद भाजपा भाजपा
    अमित कुमार कांग्रेस कांग्रेस
    रामाशीष राय आईएनडी आईएनडी
    कृष्ण मोहन सिंह जेएसपी जेएसपी

    उल्लेखनीय है कि रीगा विधानसभा क्षेत्र में जब भी भाजपा और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, गठबंधन को भारी समर्थन मिला। 2010 में, भाजपा के मोतीलाल प्रसाद ने कांग्रेस के अमित कुमार को 22,327 मतों से हराया था। हालाँकि, जब 2015 में जदयू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया, तो अमित कुमार ने प्रसाद को 22,856 मतों से हराकर पलटवार किया। 2020 में, जब राजग फिर से एकजुट हुआ, तो मोतीलाल प्रसाद ने 32,495 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की।

    मोतीलाल प्रसाद वर्तमान में नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं और उन्हें फिर से चुनाव के लिए एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। जब तक कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर नहीं होता, रीगा में विपक्ष के लिए जीतना बेहद मुश्किल लगता है। राजग की हार केवल मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि या गठबंधन में टूट से ही हो सकती है।