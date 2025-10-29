नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होगा मोबाइल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि अपार संभावना के बावजूद बिहार पिछड़ा है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, मगर बिहार अब भी पिछड़ा है।

नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा का केंद्र होते हुए यहां शिक्षा की स्थिति यही है कि पैसा पर मिलती है। पेपर लीक करते हुए कुछ लोगों को नौकरी दे दी जाती है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के चेहरा का इस्तेमाल हो रहा है।

रिमोट से भाजपा सरकार चला रही है। नरेन्द्र मोदी गरीबों के लिए नहीं देश के कुछ अरबपतियों के लिए काम कर रहे। वह गरीबों कुछ नहीं देते मगर अदाणी को एक रुपया में करोड़ों की जमीन दे देते हैं। मोबाइल का डेटा का रेट तो कम करते, मगर स्पेक्ट्रम अंबानी को दे देते हैं। मोदी ने दो देश बना दिया है। एक अरबपतियों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का। अरबपतियों का हिंदुस्तान वह जो यमुना जी के साफ पानी में छठ मनाता है।