    नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होगा मोबाइल

    By PREM SHANKAR MISHRAEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:55 PM (IST)

    Bihar Politics: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अपार संभावनाओं के बावजूद यह राज्य पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने 'मेड इन बिहार' उत्पादों को बढ़ावा देने और राज्य में पर्यटन को विकसित करने की बात कही, ताकि बिहार को एक बेहतर भविष्य मिल सके।

    Bihar Election 2025 : मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते राहुल गांधी। फोटो: जागरण 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि अपार संभावना के बावजूद बिहार पिछड़ा है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, मगर बिहार अब भी पिछड़ा है।

    नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा का केंद्र होते हुए यहां शिक्षा की स्थिति यही है कि पैसा पर मिलती है। पेपर लीक करते हुए कुछ लोगों को नौकरी दे दी जाती है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के चेहरा का इस्तेमाल हो रहा है।

    रिमोट से भाजपा सरकार चला रही है। नरेन्द्र मोदी गरीबों के लिए नहीं देश के कुछ अरबपतियों के लिए काम कर रहे। वह गरीबों कुछ नहीं देते मगर अदाणी को एक रुपया में करोड़ों की जमीन दे देते हैं।

    मोबाइल का डेटा का रेट तो कम करते, मगर स्पेक्ट्रम अंबानी को दे देते हैं। मोदी ने दो देश बना दिया है। एक अरबपतियों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का। अरबपतियों का हिंदुस्तान वह जो यमुना जी के साफ पानी में छठ मनाता है।

    ग़रीब का हिंदुस्तान वह जो महज़ 10 गज दूर गंदे पानी में छठ मनाता है। हम ऐसा बिहार और देश बनाना चाहते जी सभी जाति, धर्म के लिए हो।

    राहुल ने कहा, वोट अधिकार यात्रा में हमने बिहार की ताक़त और क्षमता को देखा है। इसका उपयोग करना है। बिहार में फैक्ट्री लगेगी और रोजगार बिहार के लोगों को मिलेगा। मेड इन चाइना की जगह मेड इन बिहार का फोन होगा। मेड इन बिहार की टी शर्ट होगी। पर्यटन की यहां अपार क्षमता है। हम इसे विश्व स्तर का पर्यटन केंद्र बनाएंगे।