'लालटेन राजद की असली पहचान नहीं...' पीएम नरेंद्र मोदी ने गिनाए एक के बाद एक पांच निशान

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपर। Bihar Assembly Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार कार्य तेजी से चल रहा है। दोनों प्रमुख गठबंधनों के नेता विभिन्न जगहों पर अपनी सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ तरह-तरह के नए संबोधन भी दिए जा रहे हैं।

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में गुरुवार को आयोजित जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राजद की एकदम नई पहचान लोगों के सामने रखी। अपने लालटेन निशान से लोगों के बीच पहचाने जाने वाले राजद के लिए उन्होंने पांच अलग तरह के निशान बताए। कहा कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन ही इनकी पहचान है। पीएम ने कहा कि आज विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ देश का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। बिना विकसित बिहार के इस सपने को पूरा करना संभव नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राजद और कांग्रेस के भरोसे यह काम नहीं हो सकता।