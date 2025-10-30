'लालटेन राजद की असली पहचान नहीं...' पीएम नरेंद्र मोदी ने गिनाए एक के बाद एक पांच निशान
PM Modi Bihar Visit: छठ के तुरंत बाद अपने दूसरे बिहार दौरे में पीएम मोदी का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया। इस बार वे अधिक आक्रामक नजर आए, विशेषकर राजद और कांग्रेस की नीतियों को लेकर। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की नई पहचान लोगों के सामने रखी। कहा, इनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपर। Bihar Assembly Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार कार्य तेजी से चल रहा है। दोनों प्रमुख गठबंधनों के नेता विभिन्न जगहों पर अपनी सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ तरह-तरह के नए संबोधन भी दिए जा रहे हैं।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में गुरुवार को आयोजित जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राजद की एकदम नई पहचान लोगों के सामने रखी।
अपने लालटेन निशान से लोगों के बीच पहचाने जाने वाले राजद के लिए उन्होंने पांच अलग तरह के निशान बताए। कहा कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन ही इनकी पहचान है।
पीएम ने कहा कि आज विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ देश का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। बिना विकसित बिहार के इस सपने को पूरा करना संभव नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राजद और कांग्रेस के भरोसे यह काम नहीं हो सकता।
इन दलों ने वर्षों तक राज किया, लेकिन विकास की जगह विश्वासघात किया है। इसलिए इनकी पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुूता, कुशासन और करप्शन से है। यही राजद की असली पहचान है। यह जंगलराज की पहचान भी है।
इनके शासनकाल में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का बोलबाला था उससे विकास किसी भी हालत में संभव नहीं है। राजद के भरोसे विकसित बिहार की कल्पना संभव नहीं है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद के परिवारवादी सोच पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि ये केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं। बिहार के विकास के लिए उद्योग और उद्यम चाहिए।
यह एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार में भी संभव है। कहा, जो जमीन पर खुद ही कब्जा करते हैं वे जमीन क्या देंगे? जिन्होंने रेलवे को लूटा, वो कनेक्टिविटी क्या देंगे? जिन्होंने खुद को लालटेन युग में रखा, वे रोशनी देंगे क्या?
RJD और कांग्रेस वालों की पहचान पांच चीजों से है
कट्टा
क्रूरता
कटुता
कुशासन
करप्शन
- पीएम श्री
