'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे...' पढ़ें पीएम मोदी के संबोधन की 10 प्रमुख बातें

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। PM Modi Bihar Visit/Prime Minister Bihar Tour: पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव प्रचार करने के क्रम में शनिवार को सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिना नाम लिए खूब हमले किए। बिहार के ही बेगूसराय में वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ एक तालाब में छलांग लगाने को लेकर तंज किया। कहा- चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे...। पढ़ें 10 प्रमुख बातें-