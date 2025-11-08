Language
    'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे...' पढ़ें पीएम मोदी के संबोधन की 10 प्रमुख बातें

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    PM Modi Bihar Visit: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करने सीतामढ़ी पहुंचे पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने महागठबंधन को सत्ता से दूर रहने की अपील की। ऐसा नहीं करने पर बच्चों का भविष्य का खराब होने की बात कही। राहुल गांधी के तालाब में उतरने पर भी तंज किया।

    Bihar Elections 2025: पीएम मोदी का सीतामढ़ी में संबोधन और तालाब में छलांग लगाते राहुल गांधी की फाइल फोटो। 

    डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। PM Modi Bihar Visit/Prime Minister Bihar Tour: पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव प्रचार करने के क्रम में शनिवार को सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिना नाम लिए खूब हमले किए। बिहार के ही बेगूसराय में वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ एक तालाब में छलांग लगाने को लेकर तंज किया। कहा- चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे...। पढ़ें 10 प्रमुख बातें-

    1. आज मां सीता की धरती पर आया हूं। मुझे गर्व हो रही है।पांच छह साल पहले का दिन हमें याद आ रहा है। आठ नवंबर 2019 की तिथि को याद कीजिए माता सीता की धरती पर आया था। अगले दिन सुबह सुबह पंजाब में करतार साहब कोरीडोर के लोकार्पण के लिए जाना था। अगले ही दिन अयोध्या पर फैसला आना था। मै मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि माता सीता के आशीर्वाद से फैसला राममंदिर के पक्ष में आए। माता सीता का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर के पक्ष में आदेश दिया। मां सीता के आशीर्वाद से विकसित बिहार बनेगा।
    2. यह चुनाव विकसित बिहार के लिए है। आनेवाले बच्चों के भविष्य का निर्धारण होगा। यह चुनाव बहुत अहम है। यह आरजेडी वाले आपके बच्चों के लिए क्या करनेवाले है उनके चुनाव प्रचार से साफ हो रहा है। उनके नारे और भाषण सुन लीजिए। आप कांप जाएंगे। आरजेडी के मंच पर मासूम बच्चों से कहलाया जा रहा ह में रंगदार बनना हैं। आप बताइए बिहार का बच्चा रंगदार बनने चाहिए या डाक्टर बनना चाहिए। अब बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं डाक्टर इंजीनियर, वकील, कोर्ट का जज बनेगा। अब बिहार में रंगदार बनने का सपना नहीं स्टार्टअप का सपना होगा। बच्चों के हाथ में कट्टा नहीं लैपटाप दे रहे हैं। बैट बाल फुटबाल हाकी स्टिक दे रहे हैं। आरजेडी के लोग अपने बच्चों को एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और आपके बच्चों को रंगदार बनाना चाहतें है।
    3. भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर , भोला राम शास्त्री एसे महान नेताओं को बिहार को सामाजिक न्याय व विकास का मार्ग बताया। जैसे ही जंगलराज आया। बिहार का बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी व कांग्रेस वाले उद्योगों की एबीसीडी नहीं जानते। सिर्फ ताला लगाना जानते हैं। पंद्रह वर्षों के जंगलराज में एक भी बड़ी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगी। मिथिला में जो कारखाने थे सब बंद हो गया। बड़ा मेडिकल कालेज नहीं बना। जंगलराज वालों के मुंह से विकास की बात बेमानी है। राजद कांग्रेस से भरोसा ही उठा गया था। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने टूटा हुआ भरोसा लौटाया है। निवेशक बिहार आने को उत्सुक हैं। सड़क बिजली और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ा है।
    4. मोदी की गारंटी मतलब गांरटी पूरा होने की गारंटी। बिहार की समृद्धि का बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत अभियान है। मोदी देश को दुनिया की फैक्ट्री बनाने में जुटा है। यह तब होगा जब बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगे, पर्यटन का विकास हो, मैन्युफैरक्चिरंग में निवेश हो। आनेवाले दिनो में इसपर हम और काम करेंगे। हमारे भाइयों बहनों में बहुत सामर्थ्य है।
    5. हम आपके बहुत बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं। कैसे समझाया- अभी कुछ महीने पहले अंर्जेंटीना गया था। वहां के प्रधानमंत्री को हमने यहां बहनों की बनाई मधुबनी पेंटिंग दिखाई। उन्हें काफी अजूबा लग रहा था। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिग भेंट की थी। यह सब इसलिए हम करते हैं कि हमें बिहारियों पर गर्व है यहां की ताकत पर गर्व है। बेटी बहनों पर गर्व है। मैं चाहता हूं आपकी कला कौशल दुनिया भर में पहुंचे। पहले बिहार दूसर राज्यों से मछली मंगाता था एनडीए सरकार के कारण अब वह दूसरे राज्यों में भी यह भेज रहा है।
    6. राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा - मछली के क्षेत्र में काम करनेवालों का ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी मछली देखने के लिए आ रहे हैं। पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने कहा- बिहार के चुनाव में डूबने की प्रैक्ट्रिस कर रहे हैं। जैसे मछली के क्षेत्र में बिहार के लोगों ने बड़ा कमाल किया है उसी तरह हम मखाने को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा।
    7. यह माता सीता की धरती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य पूरे परिवार को ताकत देता है। यह धरती इसकी साक्षी रही है। एनडीए भी महिला सशक्तीकरण की दिशा में काम कर रही है। मेरे नौजवानों साथियों पंडाल में भले जगह नहीं मगर हमारे दिल में आपकी जगह है।बिहार के राजगीर में पिछले वर्ष हमारी बेटियां चैंपियन बनी । हाल ही में हमारी बेटियां वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं।कदम कदम पर हमारी सरकार की नारी शक्ति के साथ खड़ी रही इसलिए बेटियों में आत्मविश्वास आया है। जन धन योजना भी इसमें सहभागी रही। एक करोड़ चालीस लाख बहनों के खाते में दस दस हजार रुपये पहुंच चुके हैं। अगर खाते नहीं खुलते तो पैसे कैसे पहुंचते। आज पाइ-पाई पैसे खाते में पहुंच रहे हैं।
    8. अगर राजद कांग्रेस की सरकार होती तो आपके हक का पैसा भी उठ जाता। कांग्रेस के नामदार के पिता जी कहते थे दिल्ली से एक रुपये निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। यह कौन सा पंजा था जो घिसकर एक रुपये को 15 पैसा कर देता था। आज दिल्ली से एक रुपये निकलता है तो वह पूरा पूरा खाते में जाता है। कांग्रेस व आरजेडी के लोग आपके पैसे लूटना चाहते हैं। वे सिर्फ घोटाले करनेवाले हैं। आज सीतामढ़ी व बिहार में विकास नए रफ्तार में है।
    9. हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल लाइन से इसी प्लान का हिस्सा है। आपके पाहुन आपके दामाद तो खुद प्रभु श्री राम है। अयोध्या में आपके पाहुन का भव्य मंदिर बन चुका है। अब माता के मायके की बारी है। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण को पूरी दुनिया देखेगी। एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है।
    10. वहीं कांग्रेस व राजद के लोग हमारी आस्था का मजाक उडा रहे हैं। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व के बारे में क्या कहा था। छठ की तपस्या को ड्रामा कह रहे हैं। यह आपका अपमान है हमारी छठ का अपमान है। संस्कृति का अपमान है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में सजा वोट से दी जाती है। इन लोगों ने महाकुंभ को लेकर अपमानजनक बात कही। महाकुंभ को फालतू कहा, अयोध्या में राममंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अपमान किया। परिसर में महर्षि वाल्मीकि, निषाद राज और माता शबरी का भी मंदिर बनाया गया है। ये लोग राममंदिर का ही नहीं निषाद राज का भी बहिष्कार करते हैं। ये तुष्टिकरण की नीति से प्रभावित है। वे बिहार का भला नहीं कर सकते।