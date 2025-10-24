Language
    PM Modi Bihar Visit: भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद से ही हम जैसे गरीब का बेटा इस मंच पर

    By Abhinav Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:57 PM (IST)

    PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार दौरे में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर गर्व जताया। उन्होंने दुधपुरा में कहा कि कर्पूरी जी ने गरीबों को अवसर दिए। पीएम ने कर्पूरीग्राम में उनकी झोपड़ी देखी और कॉलेज में छात्राओं से मिले। स्मृति भवन में उन्होंने कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और परिवार के सदस्यों से बातचीत की।

    Hero Image

    भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर स्वजनों से बातचीत करते पीएम मोदी। जागरण 

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। PM Modi Bihar Visit: जननायक कर्पूरी ठाकुर का ही आशीर्वाद है कि मेरे जैसा पिछड़ा गरीब का बेटा इस मंच पर है। आजाद भारत में गरीबों और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में कर्पूरी जी की भूमिका अहम रही।

    वे मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न देने का मौका हमारी सरकार को मिलना यह बहुत सौभाग्य है। उक्त बातें पीएम ने दुधपुरा में चुनावी सभा के दौरान कही।

    उन्होंने कहा कि समस्तीपुर का माहौल, मिथिला के मूड ने यह साबित कर दिया कि नयी मूड से बिहार चलेगा। मैं इस अपनेपन से अभिभूत हूं। सरकार गरीब की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं।

    उन्होंने कहा कि डाक्टर की पढ़ाई में आरक्षण नहीं था। संविधान लेकर गुमराह करने वाले की सरकार में नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किया। ओबीसी कमीशन को दर्जा देने की मांग कई दशक से हो रही थी।

    इसे भी एनडीए सरकार ने पूरा किया। कर्पूरी ठाकुर मातृभाषा में स्थानीय भाषा में पढ़ाई के हिमायती थे, अनुग्राही थे। नई शिक्षा नीति में हमारी सरकार ने स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया।

    अब गरीब वंचित का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। जननायक की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं।

    सामा-चकेवा देख उत्साहित हो उठे पीएम

    पीएम कर्पूरीग्राम में हेलीकाप्टर से लैंड करने बाद वे जीकेपीडी कालेज के प्रांगण में गए। जहां उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की वास्तविक घर जैसी बनी झोपड़ी को देखा।

    वहां कर्पूरी ठाकुर की जीवन से जुड़ी तमाम चीजों को संजोया गया था। कुटिया के भीतर प्रवेश कर पीएम ने मिट्टी वाले चूल्हा, ओखली, डिब्बियां, सिलबट्टा आदि देखा।

    इसके बाद वे कालेज के भीतर दाखिल हुए जहां कर्पूरी ठाकुर और उनके माता-पिता के स्मृति स्थल पर पहुंचे। जहां तीनों प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की।

    इस दौरान कालेज परिसर में सामा चकेवा लेकर खड़ी कालेज की छात्राओं को देख उत्साहित हो उठे। पीएम ने छात्राओं से इसकी जानकारी भी ली। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर की सादगी भरे जीवन शैली को देख काफी प्रभावित हुए।

    कालेज में 10 मिनट का समय गुजारने के बाद वे अपने कारकेट में सवार हो स्मृति भवन के लिए निकलने। कारकेट के स्मृति भवन पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने उनका स्वागत किया।

    मुख्य द्वार पर लगी कर्पूरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। बाद में हाल में दाखिल हुए। जहां परिवार के सदस्य जननायक की पौत्री अमृता कुमारी, नत्नी मनस्वी चंद्रा, भतीजा नित्यानंद ठाकुर, पत्नी निशा ठाकुर, बेटा अमृत राज एवं रूपाली ठाकुर के अलावा केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की पोती नमिता कुमारी से पीएम ने उनका हाल जाना।

    सभी के बारे में बात की। इस दौरान पीएम ने हाल की दीवार पर लगी कर्पूरी की जीवन से जुड़ी तस्वीरें को देखा। पीएम ने स्वजनों से उनका हाल चाल भी जाना। कुछ समय तक पीएम स्वजनों के साथ गुजारने के बाद वहां से निकल वापस हेलीपैड पर पहुंचे। जहां से दुधपुरा के लिए उड़ान भरे।