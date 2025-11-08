'आरजेडी को 65 वोल्ट का झटका', सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने कहा- बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार
Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार के क्रम में पीएम मोदी ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी महागठबंधन विशेष राजद पर हमले किए। पहले चरण के चुनाव में रिकार्ड मतदान को उन्होंने एनडीए के पक्ष में करार देते हुए कहा कि जनता ने राजद को 65 वोल्ट का झटका दिया है।
डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। PM Modi Bihar Visit/ Bihar Assembly Election 2025: विधानसभ चुनाव प्रचार के क्रम में शनिवार को पीए मोदी सीतामढ़ी पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने राजद पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में मतदाताओं ने कमाल कर दिया है। जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है।
चारों तरफ चर्चा है। युवाओं ने विकास को चुना है। एनडीओ को चुना है। बेटी बहनो ने भी एनडीए की जीत पक्की कर दी है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमें किसी भी कीमत में ऐसी सरकार सरकार नहीं चाहिए जो कट्टा और दोनाली की बात करे। जो बच्चों को रंगदार बनाए। हमें अपने बच्चों को इंजीनियर और डाक्टर बनाना है।
ये लोग अपने बच्चों को सीएम और विधायक बनाने की योजना तैयार कर रखी है और आपको रंगदार बनाना चाह रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पर इन लोगों के हाथ में नहीं सौपेंगे। हमारे बच्चे स्टार्ट अप पर काम करेंगे। वे कभी रंगदार नहीं बनेंगे। कट्टा और दोनाली नहीं थामेंगे।
यहीं तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। आज मां सीता की धरती पर आया हूं। मुझे गर्व हो रही है। पांच छह साल पहले का दिन हमें याद आ रहा है।
आठ नवंबर 2019 की तिथि को याद कीजिए माता सीता की धरती पर आया था। अगले दिन सुबह सुबह पंजाब में करतार साहब कोरीडोर के लोकार्पण के लिए जाना था।
अगले ही दिन अयोध्या पर फैसला आना था। मै मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि माता सीता के आशीर्वाद से फैसला राममंदिर के पक्ष में आए। माता सीता का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर के पक्ष में आदेश दिया।
