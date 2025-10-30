PM Modi Bihar Rally: पीएम मोदी 6 नवंबर को भागलपुर में दहाड़ेंगे, बिहार चुनाव में NDA की जीत के लिए मांगेंगे वोट 'दान'

जागरण संवाददाता, भागलपुर। PM Modi Bihar Rally प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह नवंबर को भागलपुर आएंगे। वे भागलपुर व बांका जिले के मतदाताओं के साथ-साथ आसपास के जिलों के मतदाताओं को भी साधेंगे। पीएम मोदी अपने भागलपुर दौरे के क्रम में भागलपुर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर के अलावा समीपवर्ती जिलों के एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनावी जनसभा में मतदाताओं से वोट मांगेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री की सभा होगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी संबंधित विभाग को सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि अभी समय तय नहीं हुआ है। भाजपा नेता दीपक शर्मा ने बताया कि छह नवंबर को प्रधानमंत्री भागलपुर आकर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में अपनी बातों को रखेंगे।

मतदान केंद्रवार ईवीएम आवंटित



भागलपुर: ईवीएम का ''द्वितीय रैंडमाइजेशन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद विधानसभावार उपलब्ध कराये गए र्वीएम को रेंडम रूप से ''मतदान केंद्रवार आवंटित किया किया गया तथा मतदान केन्द्र आवंटन के बाद शेष बचे ईवीएम एवं वीवी पैट को सुरक्षित रख लिया गया है। सुरक्षित मशीनों का उपयोग खराब मशीनों के बदलने के रूप में किया जाएगा।

द्वितीय रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया ''भारत निर्वाचन आयोग'' के ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के माध्यम से की गई। ईवीएम के द्वितीय रैंडमाइजेशन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश ''इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल में उल्लिखित हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के क्रम में जिले के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र, पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र (अजा), कहलगांव विधानसभा क्षेत्र, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र, सुलतानगंज विधानसभा क्षेत्र एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ''द्वितीय रैंडमाइजेशन'' बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन सभागार में संपन्न हुआ।