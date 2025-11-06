Language
    PM Modi Bihar Rally: घुसपैठियों को नागरिक बनाने में लगे रहे RJD कांग्रेस... पीएम मोदी ने अररिया में उतारा विरोधियों का 'नकाब'

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    PM Modi Bihar Rally: गुरुवार को अररिया की सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस को गलती से भी जहां मौका मिला, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। ये घुसपैठिये आपके खेतों पर कब्जा कर रहे हैं। आपके बच्चों के हक छीन रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। PM Modi Bihar Rally गुरुवार को अररिया की सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस को गलती से भी जहां मौका मिला, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। ये घुसपैठिये आपके खेतों पर कब्जा कर रहे हैं। आपके बच्चों के हक छीन रहे हैं।

    पीएम मोदी ने कहा, इन घुसपैठियों का हिसाब एनडीए की सरकार ही कर सकती है। राजद और कांग्रेस को देश की आस्था से कोई मतलब नहीं है। घुसपैठियों के दबाव और वोटबैंक के चलते ये प्रभु श्रीराम से भी नफरत करते हैं। कांग्रेस के नामदार बिहार आकर छठ पूजा को ड्रामा और नौटंकी बताते हैं। महाकुंभ स्नान का भी मजाक उड़ाते हैं।

    प्रधानमंत्री ने कहा, राम मंदिर की आलाचना करते नहीं थकते हैं। बिहार में 15 वर्षों तक जंगलराज के राज में विकास नील बटे सन्नाटा रहा। आइआइटी, आइआइएम और नेशनल ला यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं खोले गए। राजद के नेता पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खा गए। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगलराज से निकाला।

    पीएम ने कहा कि 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पटना में आइआइटी और एम्स, भागलपुर में ट्रिपल आइटी, नेशनल ला यूनिवर्सिटी, चार सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले गए। गांगा पर चार बड़े पुल बनाए गए। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकता है। मोदी की सभा डेढ़ बजे भागलपुर में होनी है।

    जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया

    अररिया के फारबिसगंज की चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में सरकार बनाने के नाम पर आपको लूट गया। मोदी की गारंटी है, नौजवान साथियों आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। राहुल तेजस्वी अपने आप को शहंशाह मानते हैं। मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है। 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आपका वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। इसको बताना चाहता हूं आपके दादा-दादी नाना नानी ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था।यह जंगल राज वालों ने उसे बर्बाद कर दिया।

    यहां बिहार में एक सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है।एनडीए पूरी ईमानदारी से घुसपतियों की पहचान कर रही है और इसे देश से निकलने का काम करेगी।इसके लिए आपका वोट की जरूरत है। यह राजद कांग्रेस वाले घुसपैठियों को बचाने में जुटे हुए हैं।लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्रा निकालते हैं। उन्होंने लोगों से सवालिया लहजे में पूछा कि क्या बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकलना चाहिए या नहीं। राजद कांग्रेस वालों को जब भी  मौका मिला है यह घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लग रहे।यह आपके खेतों पर कब्जा करना चाहते हैं।आपका एक वोट ही इन घुसपठियो को यहां से बाहर निकल सकता है।