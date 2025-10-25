Pirpainti Assembly Election 2025: पीरपैंती विधानसभा में BJP और RJD के बीच सीधा मुकाबला, 11 Nov को होगी वोटिंग

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Pirpainti Assembly Election 2025 पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में भाजपा व राजद के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाजपा से मुरारी पासवान यहां पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने वर्तमान विधायक ललन कुमार का टिकट काटकर मुरारी पासवान पर बड़ा दांव खेला है। मुरारी पासवान लंबे समय से आरएसएस के लिए काम करते रहे हैं और इस बार चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार बने। पत्नी का गुल्लक फोड़ने के बाद वे अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाए। राजद से एक बार फिर राम बिलास पासवान को ही टिकट दिया गया है। राम बिलास पासवान को 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के ललन कुमार ने हराया था।



जन सुराज के टिकट पर घनश्याम दास पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। पीरपैंती सीट पर कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में गंगोता व खरवार वोटरों को साधने में जो पार्टी सफल हो गई, उसकी जीत पक्की कही जाती है। रविदास व आदिवासियों की तादाद भी यहां अच्छी खासी है। इन मतदाताओं पर दोनों पार्टियों की नजर है। यहां सवर्ण मतदाता भी सबल हैं, वे भी पार्टियों की जीत-हार तय करते हैं।