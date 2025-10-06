Bihar Chunav: भाजपा उम्मीदवार चयन पर बैठक रही बेनतीजा, 125 सीटों पर नामों पर नहीं बनी सहमति
पटना में बिहार भाजपा चुनाव समिति की दो दिवसीय बैठक उम्मीदवारों के चयन पर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। 125 सीटों पर चर्चा के बाद भी नामों पर सहमति नहीं बन पाई। प्रत्येक सीट के लिए तीन संभावित उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड लेगा और सीट बंटवारे के बाद ही नामों पर अंतिम मुहर लगेगी।
अब सीट बंटवारे की घोषणा उपरांत चुनाव समिति की बैठक होगी। रविवार को संपन्न हुई बैठक में 125 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया जा रहा कि औसतन एक सीट पर तीन उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास जारी है।
जिला कोर ग्रुप की ओर से सौंपी गई सूची पर प्रदेश समिति को स्क्रूटनी कर संक्षिप्त (तीन-तीन नाम) सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड व राष्ट्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जाएगी। इस पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड ही लेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एवं सह प्रभारी सीआर पाटिल समेत प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद थे।
दो दिन की बैठक में भाजपा के वर्तमान 80 विधायक एवं 2020 के चुनाव में हारी 30 सीटों पर चर्चा हुई। अब गठबंधन में सीट बंटवारे के उपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में जायसवाल ने कहा कि बैठक में सभी लोगों ने अपना सुझाव दिया है।
समिति के सभी सदस्यों का एक ही मत था कि किसी भी परिस्थिति में हमारा उम्मीदवार इतना मजबूत हो कि हम एक-एक सीट भारी मतों से जीत सुनिश्चित करें। इसी बीच गठबंधन दलों के साथ सीट बंटवारे पर भी अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।
वर्तमान सीटों के बाद बची हुई सीटों में जो भी भाजपा के कोटे में आएगा, उस पर एक तिथि तय करके एक बार फिर चर्चा की जाएगी।
बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान के अतिरिक्त सह प्रभारी सीआर पाटिल, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं नित्यानंद राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय एवं प्रेमरंजन पटेल सम्मिलित हुए।
