    Bihar Election 2025: दूसरे चरण के लिए नामांकन खत्म, अररिया की 6 सीटों पर ताल ठोक रहे 95 उम्मीदवार

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:59 AM (IST)

    Bihar Election 2025: दो चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अररिया जिले की छह विधानसभा सीटों पर 95 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। नरपतगंज सीट से 28 उम्मीदवार, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशी, फारबिसगंज सीट से 13 उम्मीदवार, अररिया विधानसभा क्षेत्र से 20 प्रत्याशी, जोकीहाट सीट से 12 उम्मीदवार तथा सिकटी विधानसभा क्षेत्र से कुल 10 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है।

    Bihar Election 2025: दो चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, अररिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अररिया जिले की छह विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का नामांकन कार्य सोमवार, 20 अक्टूबर को शांति पूर्वक संपन्न हो गया। पर्चा भरने की निर्धारित समयसीमा के अंतिम दिन कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने संबंधित सीटों के लिए अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन काफी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया।

    बिहार चुनाव 2025 : अररिया की 6 सीटों पर कुल 95 उम्मीदवार चुनाव मैदान में 

    जिला निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चली। इस क्रम में नामांकन की समाप्ति के उपरांत नरपतगंज से कुल 28 उम्मीदवार, रानीगंज से 12 प्रत्याशी, फारबिसगंज से 13 उम्मीदवार, अररिया से 20 प्रत्याशी, जोकीहाट से 12 उम्मीदवार और सिकटी विधानसभा क्षेत्र से 10 अभ्यर्थियों द्वारा बिहार चुनाव 2025 के लिए अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है।

