Bihar Election 2025: दूसरे चरण के लिए नामांकन खत्म, अररिया की 6 सीटों पर ताल ठोक रहे 95 उम्मीदवार

जागरण संवाददाता, अररिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अररिया जिले की छह विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का नामांकन कार्य सोमवार, 20 अक्टूबर को शांति पूर्वक संपन्न हो गया। पर्चा भरने की निर्धारित समयसीमा के अंतिम दिन कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने संबंधित सीटों के लिए अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन काफी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया।



बिहार चुनाव 2025 : अररिया की 6 सीटों पर कुल 95 उम्मीदवार चुनाव मैदान में



जिला निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चली। इस क्रम में नामांकन की समाप्ति के उपरांत नरपतगंज से कुल 28 उम्मीदवार, रानीगंज से 12 प्रत्याशी, फारबिसगंज से 13 उम्मीदवार, अररिया से 20 प्रत्याशी, जोकीहाट से 12 उम्मीदवार और सिकटी विधानसभा क्षेत्र से 10 अभ्यर्थियों द्वारा बिहार चुनाव 2025 के लिए अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है।