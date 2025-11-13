Nathnagar vidhan sabha Chunav Result: देखें नाथनगर के नतीजे, कौन जीता-कौन हारा? RJD और LJP-R में टाइट फाइट

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Nathnagar vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आज, शुक्रवार 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती भागलपुर के मतगणना केंद्र पर हो रही है। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के एक घंटे बाद प्रारंभिक रुझान आने लगेंगे। नाथनगर सीट की बात करें तो इस बार राजद और लोजपा रामविलास के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसा अनुमान है कि इस सीट पर जीत-हार का अंतर कम वोटों से तय होगा। Nathnagar election Result

इससे पहले नाथनगर विधानसभा में सोमवार को हुए मतदान में मतदाताओं की लंबी कतारों ने यह प्रबल संकेत दिया कि यहां मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। करीब 70 प्रतिशत मतदान के साथ नाथनगर की जंग इस बार भी जातीय समीकरण और ध्रुवीकरण के इर्द-गिर्द सिमट गई है। यहां लोजपा (आर) के मिथुन कुमार यादव और राजद प्रत्याशी जेड हसन के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन जनसुराज के प्रत्याशी अजय राय ने भी जीत-हार के फैक्टर को दिलचस्प बना दिया है। Nathnagar Vidhan sabha Chunav result

लोजपा प्रत्याशी मिथुन यादव ने यादव वोटरों में बड़ी सेंध लगाकर एम-वाय समीकरण को उलझा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि 30 से 35 प्रतिशत यादव वोट मिथुन यादव अपनी ओर खींचने में सफल रहे, तो परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। राजद प्रत्याशी जेड हसन की बात करें तो गंगोत्री व पिछड़ी जातियों के वोटरों में सेंधमारी की है। वहीं अजय राय ने धानुक समाज के वोट बैंक में सेंध लगाई है, जिससे इस बार मुकाबला कांटे का हो गया है। Nathnagar vidhan sabha Election Result 2025 यहां देखें सबसे तेज नतीजे...