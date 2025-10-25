Nathnagar Assembly Election 2025: नाथनगर विधानसभा में RJD और LJPR की सीधी लड़ाई, मतदाता 11 Nov को डालेंगे अपना वोट
Nathnagar Assembly Election 2025: नाथनगर विधानसभा चुनाव 2025 में RJD और LJPR के बीच कड़ा मुकाबला होगा। दोनों पार्टियां अपनी जीत के लिए प्रयास कर रही हैं। मतदाता 11 नवंबर को वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Nathnagar Assembly Election 2025 नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में अबकी चुनाव में राजद व एलजेपी ने अपने-अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। एलजेपी आर ने जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजद ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शेख जियाउल हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अजय कुमार राय को जन सुराज ने पार्टी प्रत्याशी बनाया है। यहां मुख्य मुकाबला राजद व एलजेपी के बीच है। जन सुराज के अजय कुमार राय मुकाबले को रोमांचक बना रहे हैं।
राजद एम-वाइ मतदाताओं के साथ-साथ सवर्ण मतदाताओं पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं एलजेपी आर वाई मतदाताओं में सेंधमारी करने की फिराक में है। साथ् ही दलित, गंगातो व सवर्ण मतदाताओं के भरोसे नैया पार करने की जुगत में है। बीएसपी के रविश चंद्र रवि कुशवाहा भी चुनाव मैदान में हैं। राजद व एलजेपी आर जीत पक्की करने के लिए जोर-आजमाइस कर रहे हैं। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
नाथनगर विधानसभा के उम्मीदवारों का चुनाव चिह्न
- मिथुन कुमार : एलजेपी-हेलीकाप्टर
- रविश चंद्र रवि कुशवाहा : बीएसपी-हाथी
- शेख जियाउल हसन : राजद-लालटेन
- अजय कुमार राय : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्त
- मो. इस्माइला : आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन-पतंग
- मो. मंजर आलम : भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)-बाल्टी
- सुशील कुमार यादव : पीपल्स पार्टी आफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)-फलों से युक्त टोकर
- अरविंद मंडल : निर्दलीय-अलमार
- चेतन राम : निर्दलीय-गैस सिलेंडर
- जयप्रकाश मंडल : निर्दलीय-प्रेशर कूकर
- जयकरण पासवान : निर्दलीय-अंगूठ
- दयाराम मंडल : निर्दलीय-एयरकंडीशनर
- शनिज कुमार : निर्दलीय-सेब
- शारदा देवी : निर्दलीय-बेबी वाकर
- सुधीर कुमार : निर्दलीय-बल्ला
